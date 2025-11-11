Hnevali sa od odchodu Dončiča. Dallas vypočul volanie fanúšikov a odvolal generálneho manažéra

Nico Harrison.
Nico Harrison. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. nov 2025 o 19:39
Klub prvýkrát od roku 2018 nedokázal vypredať domáce stretnutia.

DALLAS. Klub basketbalovej NBA Dallas Mavericks v utorok odvolal svojho generálneho manažéra Nica Harrisona.

Vypočul tak volanie fanúšikov, ktorí skandovali „preč s Nicom“ takmer v každom stretnutí od februára, keď klub nečakane vymenil svoju dlhoročnú hviezdu Luku Dončiča do Los Angeles Lakers.

Harrison výmenu odôvodnil snahou bojovať o titul, čo pod vedením 25-ročného Slovinca podľa jeho názoru nebolo možné.

Na jeho miesto tak prišiel pivot Anthony Davis, ktorý bol oporou Lakers pri zisku titulu v roku 2020, no zároveň mal povesť hráča, ktorý nedokáže zostať byť zdravý.

To sa potvrdilo, Davis od príchodu do Dallasu odohral iba 30 zo 44 zápasov a zranil sa aj v prebiehajúcej sezóne. Dlhodobo mimo hru je pre zdravotné problémy navyše aj ďalší elitný hráč Mavericks Kyrie Irving.

Po 11 zápasoch tohto ročníka má Dallas bilanciu tri víťazstvá, osem prehier a budúcnosť, v ktorej hrá o titul, sa javí byť v nedohľadne.

Klub navyše prvýkrát od roku 2018 nedokázal vypredať domáce stretnutia. Na pozíciu Harrisona klub dočasne vymenoval spoločne Michaela Finleyho a Matta Riccardiho, informovala AP.

