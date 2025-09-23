Prievidza budovala chémiu a identitu tímu. Na úvod čelí jednej z najslávnejších značiek Balkánu

ZÁHREB. V najbližších dňoch sa rozhodne o tom, či bude mať slovenský mužský basketbal zastúpenie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA).
Zatiaľ čo Patrioti Levice majú v tejto súťaži isté miesto v prípade konca v kvalifikácii Ligy majstrov, tak BC Prievidza musí opäť po roku zabojovať v kvalifikácii.
V dvojzápase bude čeliť súperovi zvučného mena, chorvátskej Cibone Záhreb. Úvodný duel sa uskutoční v stredu 24. septembra o 18.00 h na palubovke súpera.
Kvalifikačný dvojzápas rozhodne o tom, či si klub z hornej Nitry zopakuje účasť v pohárovej Európe alebo ho len čaká vystúpenie v domácej Tipos Slovenskej basketbalovej lige (Tipos SBL).
Z tohto pohľadu sa museli na pomyselný vrchol sezóny naladiť už na konci septembra.
„Prvé dva zápasy sezóny sú pre nás veľké a dôležité. Samozrejme, našim cieľom je dostať sa do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA.
Atmosféra je dobrá, tím každý deň tvrdo pracuje. Myslím si, že máme pozitívne naladenú skupinu hráčov. Príprava bola dobrá,“ vyhlásil pre TASR tréner Prievidze Gareth Murray.
Chémia a identita tímu
Po nie práve najvydarenejšom ligovom vystúpení v sezóne 2024/2025, ktoré sa skončila už vo štvrťfinále, prišlo v prievidzskej šatni k výraznejšej hráčskej obmene.
Práve v tomto smere bolo prípravné obdobie dôležitejšie ako po minulé roky. V generálke na kvalifikáciu EP FIBA zdolali Prievidžania české Olomoucko hladko 109:72.
„Prípravné zápasy pomohli hráčom zvyknúť si na európsky basketbal, keďže máme v tíme niekoľko nováčikov v tomto smere. Pracovali sme na budovaní chémie a identity tímu.
Všetko sa začínalo od základných vecí, spoznávali sme sa a prípravné stretnutia boli dobré. Ukázali nám, akým tímom môžeme byť a aký je potenciál,“ zamyslel sa prievidzský kouč.
Historický klub
Júlový žreb priniesol účastníkovi Tipos SBL ťahák v podobe jednej z najslávnejších basketbalových značiek Balkánu a bývalej Juhoslávie.
Cibona má v klubových vitrínach desiatky víťazných trofejí, vrátane úspechov v Eurolige alebo Jadranskej lige.
„Cibona je historický klub v európskom basketbale. Poskladali veľmi skúsený tím, hráči hrali na vysokej úrovni.
Z nášho pohľadu to bude o tom, aby sme kontrolovali hru a pokúsili sa hrať naše veci v obrane, a potom využiť možnosti v útoku,“ uviedol Murray.
Tréner načrtol cestu k dobrému výsledku
Zaujímavosťou je, že na lavičke Cibony je v súčasnosti bývalý tréner Prievidze a slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie Ivan Rudež.
Jeho cieľom bude dostať slávnu značku späť tam, kde historicky patrí. V Jadranskej lige totiž vypadli v predchádzajúcom ročníku z elitnej divízie a v domácej lige hrali len semifinále.
Do súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) sa vracajú po takmer 10-ročnej odmlke.
„Bude potrebné hrať koncentrovane celých 40 minút. Na ich palubovke to nebude jednoduché, Cibona má skúsenosti a v príprave sa jej doma celkom darilo.
Nemôžeme dávať súperovi ľahké možnosti, aby sme po prvom zápase boli v dobrej pozícii alebo mali pozitívne skóre,“ načrtol tréner Prievidze možnú cestu k dobrému výsledku v prvom kvalifikačnom zápase.
Odveta sa uskutoční v stredu 1. októbra o 19.00 h v Prievidzi, do skupinovej fázy EP FIBA postupuje tím s lepším skóre z dvojzápasu.
Šanca získať miesto je ešte možné ako tzv. „lucky looser“, ak niektorý z účastníkov kvalifikácie Ligy majstrov nevyužije možnosť hrať v EP FIBA.