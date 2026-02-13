Jeden z najlepších rozohrávačov skončil. Bude navždy zakorenený v mojej DNA, hovorí

Jeden z najlepších rozohrávačov v histórii NBA Chris Paul urýchlil rozhodnutie o konci kariéry a v piatok sa s basketbalom nadobro rozlúčil.
Pôvodne tak chcel urobiť po sezóne, lenže po nedávnej výmene z Los Angeles Clippers do Toronta ho v piatok uvoľnil aj kanadský klub. Odchod do športového dôchodku dvojnásobný olympijský víťaz oznámil na instagrame.
"To bolo niečo! Po viac ako 21 rokoch s basketbalom končím, "napísal slávny Američan pred víkendom pre Stretnutie hviezd NBA. Sám sa ho zúčastnil dvanásťkrát, nikdy ale nedosiahol na vytúžený ligový titul.
Najbližšie mu bol v roku 2021, keď hral finále v drese Phoenixu. "Aj keď je kapitola 'hráča NBA' za mnou, basket bude navždy zakorenený v mojej DNA," rozlúčil sa Paul.
Clippers sa zbavili klubovej legendy pred deviatimi dňami. Za Toronto ani raz nenastúpil. V minulosti hral popri Phoenixe tiež za New Orleans, Houston, Oklahomu City, Golden State a San Antonio.
V historických tabuľkách NBA je s 12.552 asistenciami a 2728 získanými loptami druhý v oboch kategóriách za členom Siene slávy Johnom Stocktonom. S hviezdnym výberom USA vyhral Paul olympijský turnaj v Pekingu 2008 a Londýne o štyri roky neskôr.
