Nesmieme vzdať žiaden súboj, vyzýva kouč. Prievidza vyzve najväčšieho favorita

PRIEVIDZA. Basketbalistov BC Prievidza čaká v Európskom pohári FIBA náročná úloha. Pokúsia sa zaskočiť najväčšieho favorita D-skupiny na jeho palubovke.
Duel na ihrisku tímu KK Cedevita Junior Záhreb je na programe v stredu 29. októbra o 19.00 h i na obrazovke STVR Šport.
Hornonitrania vstúpili do súťaže úspešne, keď zdolali doma Keravnos Nikózia 82:68. Následne v druhom stretnutí neuspeli na palubovke Pelisteru Bitola 83:90.
„Proti tímu zo Severného Macedónska sme prežili sklamanie. Zápasy vonku sú však vždy ťažké. Mali sme za sebou dlhú cestu, napriek tomu sme mali dobrý úvod do duelu.
Súper sa však dostal do vedenia a nepustil ho, hoci sme v závere znížili náskok. V Záhrebe však chceme zvíťaziť, hoci to bude náročný zápas,“ pripustil pre TASR kouč Prievidze Gareth Murray.
Cedevita si poradila doma s Pelisterom 94:76 a presvedčivo zvíťazila aj v Nikózii 105:82. Klub má k dispozícii troch amerických legionárov, zvyšok tvoria hráči z Balkánu.
„Cedevita má mnoho talentovaných mladých hráčov, no i skúsených. Je to veľmi vyvážené mužstvo. Vedia hrať fyzicky, s loptou a majú aj výborných strelcov,“ opísal súpera tréner Murray.
Do vyraďovacej časti postúpi s určitosťou iba víťaz skupiny, šancu majú aj mužstvá na druhej priečke, ďalej pôjde najlepších šesť z desiatky. Prievidžania veria, že medzi nimi budú.
„Cieľom k úspechu bude to, o čom neustále hovoríme. Fyzická hra, kvalitná obrana, dobrá kontrola lopty v útoku a nezlomnosť. Nesmieme vzdať žiaden súboj o doskok a nechať tak súperovi jednoduché body po našich chybách,“ uviedol Murray.
Zostávajúci program Prievidze v Európskom pohári
streda 29. októbra, 19.00 h: KK Cedevita Junior Záhreb - BC Prievidza
streda 5. novembra, 18.00 h: Keravnos Nikózia - BC Prievidza
streda 12. novembra, 19.00 h: BC Prievidza - KK Pelister Bitola
streda 19. novembra, 19.00 h: BC Prievidza - KK Cedevita Junior Záhreb