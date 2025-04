Mladý tím Banskej Bystrice prekonal očakávania. Žirková: Rada pracujem s dievčatami

O to cennejšie je toto striebro, baby do toho dali sto percent fyzických síl a momentálne vládne smútok, ale keď to z nich opadne a uvedomia si, ako ďaleko to spolu dotiahli, tak budú šťastné.

Rada pracujem s mladými dievčatami, nastavili sme si nejaký koncept, ktorý fungoval a verím, že dostanem šancu aj ďalej,“ povedala pre TASR trénerka Slávie Zuzana Žirková.

Banská Bystrica zbierala okrem iného počas sezóny skúsenosti v Stredoeurópskej lige, prvý čiastkový úspech prišiel ziskom bronzu na Slovenskom pohári.

Potom sa podarilo nadviazať na to v Tipos EXZ, keď v semifinálovej sérii dokázali zdolať favorizovaný Ružomberok 3:1 na zápasy.

Pre viaceré hráčky to bola nová zodpovednosť, s ktorou sa podľa všetkého popasovali nad očakávania.