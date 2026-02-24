Tréner Gavel dosiahol v Nemecku na významnú trofej. Nezabúdam na Slovákov, povedal

Ako basketbalista si v Nemecku vybudoval renomé dosiahnutými úspechmi a hernými kvalitami. V pozícii naturalizovaného hráča si zahral aj za reprezentáciu.
Slovák Anton Gavel v podobnom duchu pokračuje v Nemecku aj vo svojej trénerskej kariére, po úspešnej etape v Ulme teraz dosiahol pri návrate do Bambergu na ďalšiu významnú trofej.
Víkendovým ziskom Nemeckého pohára ukončil sedemročné čakanie klubu na triumf v akejkoľvek súťaži. Gavel v rozhovore pre TASR zdôraznil, že túto trofej radí vysoko.
Bamberg bol pred niekoľkými rokmi prestížnou európskou basketbalovou značkou, ktorá dominovala na nemeckej scéne a nestrácala sa ani medzi top tímami kontinentu.
Situácia sa ale prednedávnom výrazne zmenila, teraz má klub z pohľadu vyložených prostriedkov na hráčov najnižší rozpočet v rámci najvyššej nemeckej súťaže - cca. jeden a pol milióna eur. O to cennejšie je vnímanie víkendového úspechu na Final Four Nemeckého pohára.
Titul bol zaslúžený a nešlo o nejaké dielo náhody
„Každý pohár je niečím špeciálny, keď sa podarí. Na Final Four sme vyhrali proti euroligovému tímu a účastníkovi Ligy majstrov, ale uspeli sme aj v troch kolách predtým.
O to je to krajšie, že titul bol zaslúžený a nešlo o nejaké dielo náhody. Hráči si to zaslúžili. Je to pre nás obrovský úspech, Bamberg bol sedem rokov bez akejkoľvek trofeje,“ uviedol pre TASR tréner Bambergu Anton Gavel.
Už postup medzi najlepšie kvarteto považovali fanúšikovia za úspech, keďže Bamberg postupne zdolal Hamburg, Syntainics a Heidelberg. Všetko to boli tímy, ktoré v aktuálnom ročníku hrali alebo hrajú európske súťaže.
V Mníchove dokázal Bamberg prekaziť plány domáceho Bayernu a vo finále pokoriť aj ďalší nemecký veľkoklub Albu Berlín.
Chceli sme využiť naše šance
„Základom bolo asi to, že tím si veril. Jednoducho, nešli sme na turnaj len pre to, aby sme sa zúčastnili. Chceli sme využiť naše šance. Myslím si, že prvý polčas s Bayernom bol dôležitý, že sme to relatívne dobre dokázali defenzívne uhrať.
Ubránili sme takmer tri štvrtiny Obsta, čo je takmer nemožné, na každú strelu sa musel narobiť. Ofenzívne sme na relatívne vysokej úrovni odohrali druhý polčas a predĺženie.
Proti Albe sme už mali málo energie, čo bolo vidieť aj na štatistikách, ale družstvo stále našlo na konci energiu, aby vydalo zo seba všetko. Hráči si verili, že to môžu zvládnuť, to bol podľa mňa základ úspechu,“ zamyslel sa 41-ročný slovenský kouč.
Gavel už ako tréner získal s Ulmom titul majstra Nemecka, ale zisk Nemeckého pohára vyšiel až na tretí pokus.
A to s klubom, v ktorom zažil najúspešnejšie basketbalové roky ako hráč: „Každý titul alebo pohár je svojím spôsobom špeciálny. To, že som sa vrátil do Bambergu, je to pre mňa taká srdcovka.
Teraz je to pre mňa špeciálne, pretože som kouč a dosiahol som ho s trénermi, ktorí ma viedli, keď som tu hrával.
Toto radím vysoko, ceremónie boli dojímavé a bolo to vidieť na každom z nás. Najviac sme sa tešili za hráčov a fanúšikov.“
Po prevažne záchranárskych prácach v predchádzajúcom ročníku bojuje jeho tím v aktuálnej sezóne o účasť medzi najlepšou šestkou.
Dôvera, obetavosť, každý poznal svoju rolu
„Dúfame, že to bude pre nás impulz do druhej časti ligy. Teraz budeme mať istý terč na chrbte, všade kam pôjdeme, tak pôjdeme ako víťaz Nemeckého pohára. Určite budú mať súperi väčšiu motiváciu, ale my si teraz nemôžeme povedať, že toto nám stačí, no využiť to ako vzpruhu. Silné stránky tohto družstva sú, že si verí.
Samozrejme, je dôležité mať momentum v správnom čase, čo sa nám podarilo počas uplynulého víkendu. Dôvera, obetavosť, každý poznal svoju rolu a veril tomu, čo sme doteraz robili, to je silná stránka tohto tímu.
My od nich neočakávame žiadne zázraky, ale aby robili to, čo vedia. Niekedy to stačí na úspech, niekedy nie, ale tento víkend to stačilo,“ povedal Gavel.
Aj napriek tomu, že na Slovensku len rozbiehal svoju profesionálnu hráčsku kariéru, tak výkonmi v reprezentačnom drese a aj nedávnymi úspechmi stále rezonuje jeho meno medzi fanúšikmi.
„Je to také dvojstranné. Samozrejme, veľmi ma teší, že sa na mňa nezabúda, ale ani ja nezabúdam na Slovensko.
To, čo robí v posledných rokoch Michal Madzin s Levicami, Prievidza v Európskom pohári FIBA, Slovan v ENBL alebo reprezentácia v zápase so Španielskom, tieto veci z pohľadu
Slováka veľmi rád sledujem a ide o skvelé veci. Je to pekné, keď Slováci na mňa nezabudnú a ja určite nezabúdam na Slovákov.
Stále som v kontakte s mnohými ľuďmi. Škoda, že ten víkend nebol obohatený medailou našich hokejistov na olympijskom turnaji v Miláne,“ dodal na záver kormidelník Bambergu.
Už s jednou trofejou v sezóne 2025/2026 sa postupne vracia Bamberg tam, kde v minulosti patril. „Myslím si, že sme poskladali veľmi dobrý tím a naša cesta sa ešte neskončila. Cieľom je play off a hrať v nasledujúcom ročníku potenciálne medzinárodnú súťaž.
Anton má zmluvu aj na ďalšiu sezónu, ale pokojne tu môže zostať dlhšie. Už predtým tu mal status legendy, teraz sa stal nesmrteľným,“ cituje portál tagesspiegel.net výkonného riaditeľa klubu Philippa Höhneho.