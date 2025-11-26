Čajky prehrali v európskej súťaži aj svoj šiesty zápas. S pohárom sa lúčia po prehre s Angers

Európsky pohár žien - 6. kolo skupiny I
Angers - Piešťanské Čajky 64:61 (30:29)
Najviac bodov Angersu: Ndjocková a Williamsová po 15, Mahoutouová 10
Piešťany: Herminjardová 18, Schwarzová 17 (13 doskokov), Moravčíková 8, Szmereková 1, Buknová 0 (Farcyová 8, Erdélyiová 7, Vandlíková 2, Jakubčeková a Kraujunaitéová 0)
TH: 10/8 - 18/13, fauly: 15 - 15, trojky: 6 - 4, rozhodovali: Bowe (V. Brit.), Rotter (Nem.), Stokic (Rak.), štvrtiny: 22:18, 8:11, 14:11, 20:21
Basketbalistky Piešťanských Čajok zakončili tohtosezónne účinkovanie v Európskom pohári (Eurocupe) prehrou. V stredajšom zápase I-skupiny podľahli francúzskemu UFAB49 Angers na jeho palubovke 61:64.
Aktuálny majster Slovenska tak nepokračuje v súťaži, v tabuľke sa umiestnil na štvrtej priečke s bilanciou šiestich prehier.
Priebeh zápasu
Angers síce vstúpil do záverečného stretnutia v I-skupine lepšie, ale veľmi rýchlo sa dostali k slovu aj Čajky a prítomní diváci tak mohli sledovať útočne ladenú a vyrovnanú partiu. Výhodou slovenského zástupcu bola herná uvoľnenosť, čo sa prejavovalo najmä na produktivite Farcyovej so Schwarzovou.
Prvá štvrtina sa niesla v znamení častejšieho striedania vedenia, po lepšom závere napokon túto časť vyhral domáci tím 22:18. Druhá 10-minútovka bola hlavne v piešťanskej réžii, aj hráčky z lavičky priniesli na palubovku potrebnú energiu a nasadenie, no najmä dokázali defenzívne zastaviť francúzsky tím.
Prejavilo sa to aj na tom, že postupne sa tím trénera Petra Jankoviča dostal do priaznivého stavu. Angers mal opäť o čosi lepší záver, na polčasovú prestávku sa tak išlo z jeho pohľadu za stavu 30:29.
Čajky začali druhý polčas s horšou koncentráciou, starosti im robil intenzívnejší tlak domáceho družstva a s ťažkosťami sa dostávali ku svojej hre.
V správnej chvíli však nápor zastavili, dokonca sa deväťbodovou šnúrou dostali do vedenia a boli naďalej v hre o víťazstvo. Angers hral o veľa, preto potreboval riskovať a vďaka opätovne lepšiemu záveru sa išlo do poslednej časti za stavu 40:44 z pohľadu slovenského zástupcu. Táto sekvencia dodala domácim basketbalistkám sebavedomie, naopak väčší počet piešťanských chýb prinášal čoraz väčšie manko.
Čajky to však nezabalili a ešte zdramatizovali koncovku svojho posledného zápasu v tohtoročnej edícii Eurocupu. Necelé dve minúty to bolo dokonca o jednom útoku, napokon Angers tesným rozdielom uspel.
Hlasy po zápase
Peter Jankovič, tréner Piešťan: „V prvom rade gratulujem dievčatám k výbornému výkonu. Môžem povedať, že som bol fakt hrdý na nich, ako bojovali a držali veľkého favorita zápasu do poslednej sekundy v napätí. Škoda toho, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Bolo cítiť, že sme sa strácali v agresivite a mali sme veľa stratených lôpt. Súper mal veľa útočných doskokov, no aj napriek tomu sme dokázali s nimi hrať vyrovnanú partiu. To, čo sme chceli pred zápasom, tak sme splnili, aby sme so cťou dobojovali Eurocup. Náš najlepší výkon prišiel v poslednom zápase, ktorého sme sa asi najviac obávali, že bude veľmi náročný. Podali sme však veľmi dobrý a kolektívny výkon. Každá hráčka si zahrala a ukázala potenciál, takže dúfam, že na to budeme vedieť nadviazať v nasledujúcich zápasoch a budeme v tom pokračovať.“
India Farcyová, hráčka Piešťan: „Myslím si, že sme odohrali veľmi dobré stretnutie. V defenzíve sme hrali tvrdo, nedali sme im nič zadarmo. Na konci zápasu bola síce z toho prehra, ale išlo o dobrý duel. Sme radi, že sme takýmto spôsobom zakončili účinkovanie v Eurocupe a takto hrali. Niečo k tomu chýbalo, ale to patrí k basketbalu.“