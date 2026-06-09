    Šok pre Holandsko. Ich brankárska jednotka sa zranila v generálke pred MS

    Brankár Bart Verbruggen.
    Brankár Bart Verbruggen. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 11:57
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    Holanďania vstúpia do šampionátu proti Japonsku.

    Holandský futbalový brankár Bart Verbruggen utrpel krátko pred štartom MS v USA, Kanade a Mexiku zranenie bedra.

    V pondelok nedohral záverečný prípravný zápas Holandska proti Uzbekistanu (2:1).

    Dvadsaťtriročný gólman Brightonu, ktorý je brankárskou jednotkou „oranjes“, šiel dole z trávnika v 67. minúte po zrážke s uzbeckým obrancom Abdukodirom Chusanovom. Medzi troma žrďami ho nahradil Mark Flekken z Bayeru Leverkusen.

    „Musíme počkať a uvidíme. Podstúpi vyšetrenia,“ povedal o Verbruggenovom stave reprezentačný tréner Ronald Koeman podľa DPA.

    Program Holandska na MS vo futbale 2026

    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City

    K dispozícii má aj Robina Roefsa zo Sunderlandu.

    Holanďania vstúpia do šampionátu v nedeľu večer proti Japonsku. V F-skupine si neskôr zmerajú sily aj so Švédskom a Tuniskom.

    Tabuľka: Skupina F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    JaponskoJaponskoJPN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HolandskoHolandskoNED
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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