Barseghyan do siedmej ligy? V hľadisku sa objavila aj Vlhová

Barseghyan do siedmej ligy!?
Fanúšikovia futbalového klubu TJ Poniky neverili vlastným očiam. Tigran Barseghyan – hviezda, ktorá bežne behá po európskych trávnikoch a momentálne žiari v Slovane, oblečená v drese Poník?
Barseghyan v Poníkoch
Zrak ich neklamal. Ani vtedy, keď v hľadisku na štadióne zahliadli Petru Vlhovú... Prestup Barseghyna do Poník bol síce len dočasný, ale zážitok to bol pre všetkých skutočný.
Barseghyan spolu s Petrou dorazili do dediny kvôli nakrúcaniu reklamy, ktorá sa rozhodla ísť originálnou cestou: namiesto komparzistov využila skutočných futbalistov, hráčov Poník a konkurenčného Braväcova. Reklama tak namiesto strojených scén a hereckých výkonov priniesla čistú futbalovú radosť. A autentické zážitky pre miestnych, ktorí stretli skutočné hviezdy.
O čo v tejto kampani stávkovej spoločnosti Niké ide?
Tigran sa v tejto reklame stane legionárom, ktorý si oblečie dres miestneho futbalového klubu TJ Poniky, aby pomohol poraziť ich odvekého rivala FK Sokol Braväcovo. Všetko ide podľa plánu, kým sa u Tigrana neprejaví zmysel pre fair-play a v druhom polčase...
Viac neprezradíme, všetko sa dozviete v sérii štyroch televíznych spotov, ktoré budú vysielať slovenské televízie. To najhlavnejšie je však jasné už teraz: veľký šport a skutočné emócie žijú všade na Slovensku.