Sme v dobrej forme a hráme výborne, tvrdí pred duelom v Košiciach brankár Severného Írska

BRATISLAVA. Brankár severoírskej futbalovej reprezentácie Bailey Peacock-Farrell vyhlásil, že aktuálny tím pod vedením Michaela O’Neilla je „najsilnejší, aký sme kedy mali“.
Severné Írsko sa pripravuje na piatkový kľúčový zápas kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026, ktorý odohrá na Slovensku.
Severné Írsko je pred duelom v Košiciach v tabuľke A-skupiny na treťom mieste, so stratou troch bodov na vedúce Nemecko a Slovensko. Záverečný zápas kvalifikácie potom odohrá v pondelok doma vo Windsor Parku v Belfaste proti Luxembursku.
Zopakovanie októbrového víťazstva nad Slovenskom (2:0) by Severné Írsko výrazne priblížilo k druhému miestu v tabuľke a miestenke v baráži.
Peacock-Farrell, ktorý má na konte 52 reprezentačných štartov a zatiaľ sa ešte nezúčastnil na veľkom turnaji, verí, že ide o jeho najväčšiu šancu na veľký úspech.
„Je to veľmi vzrušujúce. Možnosť, ktorú máme, je obrovská. Verím, že máme najsilnejší tím, aký sme kedy mali,“ povedal 29-ročný brankár podľa spravodajského webu BBC.
„Keď sa pozrieme späť, najmä po tom, ako sme boli vyradení na majstrovstvách Európy 2016, mohlo by to vyzerať inak, ale súčasný tím je plný energie, nadšenia a odhodlania.
Výkonnosť všetkých hráčov je na vysokej úrovni a mnohí majú ešte rezervy na zlepšenie. Aj ja sám mám čo pridať,“ dodal Peacock-Farrell.
V bránke Severného Írska je veľká konkurencia. „Momentálne dostávam šancu a chcem ju využiť. Ale je to na trénerovi, koho vyberie. Všetci tvoríme výbornú skupinu hráčov,“ vyjadril sa brankár anglického Blackpoolu, kde hosťuje z Birminghamu City.
Peacock-Farrell očakáva na východe Slovenska náročný duel a predpokladá, že bude mať plné ruky práce. „Slovensko bude mať naspäť niekoľko kľúčových hráčov.
Nám zasa chýbajú niektorí dôležití hráči. Hrá sa nám vonku ťažko, ale nejdeme do toho s obavami. Sme v dobrej forme a hráme výborne,“ skonštatoval severoírsky gólman.