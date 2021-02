Chváli ju aj Gretzky. Víťazka US Open sa po pätnástich mesiacoch vrátila na kurt

MELBOURNE. "Mala som dni, keď som si jednoducho chcela sadnúť a začať plakať, pretože som nemohla nič robiť," priznala pred Australian Open v rozhovore pre The Guardian Bianca Andreescuová.

Nakoniec ešte pred Roland Garros vyhrala mimoriadne prestížne podujatie v Indian Wells a o svoju účasť v Paríži sa tak nemusela obávať. Avšak po veľkom víťazstve do jej kariéry zasiahli zranenia.

Jej nástup medzi svetovú špičku bol pritom neuveriteľne rýchly. Keď vstupovala do sezóny 2019, bola 152. hráčkou sveta. Jej cieľom bolo, aby sa do májového Roland Garros dostala v rebríčku dostatočne vysoko, aby už nemusela absolvovať kvalifikáciu.

"Niečo podobné som nikdy nezažila, myslím, že to nikdy nezažilo veľa hráčov. Pätnásť mesiacov som vôbec nehrala."

"Zdravím vás všetkých. Je to chvíľa... vlastne celkom dlhá chvíľa, čo sme sa videli naposledy. Som šťastná, že som späť," hovorila s typickým úsmevom pred Australian Open na tlačovej konferencii.

Ako devätnásťročná sa zapísala do histórie. US Open vyhrala a stala sa prvou Kanaďankou v histórii s grandslamovým titulom.

Ten po výhrach nad viacerými hráčkami elitnej desiatky taktiež senzačne ovládla. A na US Open už šla ako jedna z favoritiek.

Od tohto triumfu až do návratu na Australian Open 2021 však už odohrala iba dva turnaje. Peking 2019 a Turnaj majsteriek, z ktorého pre zranenie odstúpila.

"Keď som nervózna, robím nekontrolovateľné veci. Občas sa neuveriteľne smejem, občas si aj poplačem. Noc pred týmto zápasom som plakala. Hlavou mi prechádzalo posledných pätnásť mesiacov. Boli ťažké nielen pre moje zranenia, keďže do toho zasiahol aj covid," priznala.

"Znamená to pre mňa neuveriteľne veľa. Posledných pätnásť mesiacov vôbec nebolo jednoduchých. Nikdy som to však nevzdala," hovorila na kurte.

Vizualizuje si úspechy

Kanaďanka je známa obrovskou psychickou odolnosťou aj napriek mladému veku. Po príchode do Austrálie bola jednou z hráčok, ktoré nemohli dva týždne vôbec vyjsť z izby a trénovať.

Do karantény by však zrejme šla aj pokiaľ by sa organizátori rozhodli pre menej prísne opatrenia. Jedným z pozitívnych pasažierov na palube bol totiž jej tréner Sylvain Bruneau.

Kvôli tejto situácii radšej odriekla účasť aj na jednom z prípravných podujatí pred Australian Open, ktoré mala absolvovať. Po takej dlhej pauze dala radšej prednosť tréningu.

"Počas karantény som si predstavovala seba, ako som na kurte, ako hrám, prehrávala som si všetky údery. Existujú štúdie, že ak viete s predstavami pracovať správne, tak veľmi pomáhajú," priznala na tlačovej konferencii pred turnajom.