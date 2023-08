Dramatický rozstrel. Brankárka z bieleho bodu trafila žrď, no aj tak sa stala hrdinkou

BRATISLAVA. Reprezentantky Austrálie postúpili do semifinále majstrovstiev sveta vo futbale žien po neskutočnej rozstrelovej dráme.

Arnoldová v nej najprv vyrazila na žrď strelu Eve Perissetovej, vzápätí sa postavila za loptu a mohla poslať Matildy (ako znie prezývka austrálskej reprezentácie žien) do semifinále – no po krátkom rozbehu trafila žrď.

Práve v Anglicku sa dostala do výbornej forme a stala sa jednotkou aj v reprezentácii.

Pre 29-ročnú Arnoldovú sú to tretie majstrovstvá sveta, ale prvý raz je prvou brankárkou tímu.

Jej otvorenosť ocenili rôzne organizácie nepočujúcich ľudí. Podľa údajov austrálskej vlády jeden zo šiestich Austrálčanov má problémy so sluchom, no mnohí sa neodhodlajú k tomu, aby začali nosiť načúvací prístroj.

Futbalistke sa už dlhodobejšie zhoršoval sluch. Na ihrisku načúvací prístroj nenosí.

„Asi by mi zavadzal, príliš často by som sa s ním hrala,“ povedala Arnoldová v jednom rozhovore.

„Počas zápasu je aj tak veľký hluk, takže nemám pocit, že by som o niečo prišla. Nie je to čas, keď začnem siahodlhé konverzácie so stopérkami predo mnou,“ dodala.