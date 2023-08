Vzdal sa rozprávkového platu. Tréner-svetobežník sa vrátil do vlasti a do reality

Argentína napokon získala vytúženú trofej, presne tak, ako to predpovedal samotný Renard.

Francúzky síce nevstúpili do turnaja v Austrálii a na Novom Zélande dobre, keď iba remizovali s Jamajkou, no v druhom stretnutí zdolali Brazíliu 2:1 a momentálne im patrí priebežné prvé miesto v tabuľke.

Je tak prvým trénerom, ktorý v priebehu ôsmich mesiacov viedol tím na mužskom i ženskom šampionáte a zároveň prvým, ktorý dokázal vyhrať zápas so svojím tímom na mužských i ženských majstrovstvách sveta.

Keď však zachytil správy o nezhodách v ženskej reprezentácii Francúzska, ktoré napokon stáli trénerku Corinne Diacreovú miesto, ozval sa členovi výkonného výboru francúzskeho zväzu, ktorého poznal ešte z minulosti, že by mal záujem o tento džob.

Po šampionáte mužov v Katare mohol mať pokojný život v Saudskej Arábii. Mal rozprávkový plat a plnú dôveru tamojších funkcionárov. Zmluvu mal platnú až do roku 2027.

Minimálnym cieľom francúzskej reprezentácie je dostať sa do semifinále. „Potom môžeme mieriť aj vyššie,“ poznamenal tréner.

Z upratovača svetobežník

Začiatky Renardovej trénerskej kariéry boli tŕnisté. Keď skončil ako profesionálny hráč, otvoril si vlastnú upratovaciu firmu. Vstával o pol tretej v noci, vykladal smeti a robil iné upratovacie činnosti v niekoľkých bytových domoch. Poobede trénoval klub v nižšej súťaži.

Neskôr dostal príležitosť ako asistent Clauda Le Roya v čínskom klube Shanghai Cosco a stal sa z neho svetobežník.

Trénoval aj na klubovej úrovni, no najväčšie úspechy dosiahol ako reprezentačný tréner. So Zambiou i s Pobrežím slonoviny vyhral Africký pohár národov, s Marokom i so Saudskou Arábiou sa kvalifikoval na majstrovstvá sveta.