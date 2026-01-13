Bratislavský maratón môže mať opäť rekordný počet účastníkov. Najviac pútajú hlavné disciplíny

Nadchádzajúci 21. ročník ČSOB Bratislava maratón by mohol opäť prilákať rekordný počet účastníkov. Podľa organizátorov sa črtá štart približne 16-tisíc bežcov, teda podobne ako vlani.
O bratislavský maratón je tri mesiace vopred výrazný záujem, štartovú listinu v utorok tvorilo 6221 účastníkov z viac ako 40 krajín sveta. Najviac pútajú hlavné disciplíny – na maratón sa dosiaľ prihlásilo 1418 bežcov, na polmaratón ďalších 3467.
„Minulý rok sme na štarte maratónu evidovali 1464 bežcov. Už teraz, necelé tri mesiace pred podujatím, sa tomuto číslu veľmi približujeme, čo jasne naznačuje rastúci záujem o kráľovskú disciplínu,“ uviedol riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič v tlačovej správe.
Výrazné zastúpenie majú bežci zo zahraničia, z celkového počtu prihlásených ich je 1839. Najviac ľudí sa prihlásilo z Česka a Rakúska (zhodne po 313 bežcov), nasledujú Veľká Británia (111), Nemecko (107) a Poľsko (96). Podujatie sa uskutoční 11. a 12. apríla.