Čakal a zaútočil pred cieľom. Tokijský maratón vyhral vytrvalec z Etiópie

Tadese Takele
Tadese Takele (Autor: SITA/Pool Photo via AP)
TASR|1. mar 2026 o 09:57
Preteky žien ovládla Keňanka v traťovom rekorde.

Etiópsky atlét Tadese Takele obhájil víťazstvo na Tokijskom maratóne v čase 2:03:37 hodiny, keď v záverečnom šprinte zdolal Keňana Geoffreyho Toroiticha.

Medzi ženami triumfovala Keňanka Brigis Kosgeiová v traťovom rekorde a s vyše dvojminútovým náskokom.

Takele finišoval s rovnakým časom ako druhý Toroitich. Tretí skončil len so sekundovou stratou ďalší Keňan Alexander Mutiso.

„Vedel som, že záverečná fáza bude kľúčová. Okolo 41. kilometra som chcel počkať, čo sa stane, a potom som zaútočil pred cieľom,“ citovala dvadsaťtriročného víťaza agentúra AFP.

Medzi ženami dominovala strieborná olympijská medailistka z Tokia Kosgeiová v čase 2:14:29 h.

Na pódiu ju doplnili Etiópčanka Berukan Weldeová (2:16:36) a jej krajanka Hawi Feysaová (2:17:39).

