Gregušová prekonala 14 rokov starý rekord. Medzi ženami uspela Jánošíková

Alexandra Gregušová. (Autor: Jaroslav Čermák)
TASR|14. mar 2026 o 19:01
Majsterkou Slovenska v halovom päťboji sa stala Nicol Jánošíková. Členka Atletického klubu Čadca získala na majstrovstvách SR v halových viacbojoch v Nyíregyháze celkovo 2950 bodov.

Víťazný výkon mal len druhýkrát v histórii šampionátu hodnotu menej ako 3000 bodov. Medzi juniorkami triumfovala Tamara Svatíková (ŠK Jablonica) so ziskom 3369 b.

Nový slovenský rekord vytvorila vo svojej kategórii dorastenka Alexandra Gregušová z AK ŠK UMB Banská Bystrica, ktorá dosiahla výkon 3769 b.

Gregušová tým prekonala 14 rokov starý rekord Lenky Poništovej (3656 b).

MSR v halových viacbojoch

Ženy: 1. Nicol Jánošíková (Atletický klub Čadca) 2950 bodov, 2. Tamara Briešťanská (Atletika ŠPORT HROU Prešov) 1941, 3. Michaela Lenhartová (ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica) nedokončila

Juniorky: 1. Tamara Svatíková (ŠK Jablonica) 3369 b., 2. Alexandra Brišová (AK ŠK UMB Banská Bystrica) 3029, 3. Alexandra Cabanová (Atletika ŠPORT HROU Prešov) 3014

Dorastenky: 1. Alexandra Gregušová 3769 b., 2. Nina Hejčíková (obe AK ŠK UMB Banská Bystrica) 3647, 3. Dorota Dučaiová (Atletika ŠPORT HROU Prešov) 3096

