Dömötör predviedol najlepší beh a získal plný počet bodov. Slováci figurujú v polovici

MARIBOR. Slovenskej atletickej reprezentácii patri po úvodnom dni II. divízie ME družstiev v slovinskom Maribore 8. priečka v konkurencii 16 tímov so ziskom 169,5 bodu.

Prekážkara na 400 m Dömötöra (Slávia STU Bratislava) nevyviedlo z miery ani vyše 10-minútové meškanie, keďže hlavný favorit Turek Akcam „ulial“ štart a chvíľu sa dohadoval s rozhodcami, no napokon ho aj tak diskvalifikovali.

„Som šťastný, že som pre tím získal maximálny počet bodov, a že som znova dosiahol výkon pod 50 sekúnd napriek dlhému čakaniu na štart. Hoci v druhej dvojstovke fúkal protivietor, udržal som si dobrý rytmus,“ zdôraznil po pretekoch zverenec trénerov Jozefa Gála a Jiřího Kmínka.

„Čakanie na štarte bolo nepríjemné zvyšovalo to stres. Bol to trochu chaoticky štart, lebo nebolo príliš počuť povely a vidieť to aj na reakciách všetkých pretekárov. Boli to dosť veterné preteky, preto som rád, že som sa s tým vyrovnal takto dobre.“