Keňanka ovládla New York v traťovom rekorde. Súboj dvoch kamarátov rozhodol až fotofiniš

Benson Kipruto a Alexander Mutiso v závere Newyorského maratónu.
Benson Kipruto a Alexander Mutiso v závere Newyorského maratónu. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. nov 2025 o 18:26
ShareTweet0

Prvé tri bežkyne sa výrazne dostali pod hranicu traťového rekordu.

NEW YORK. Kenskí atléti Benson Kipruto a Hellen Obiriová sa stali víťazmi Newyorského maratónu.

Obiriová sa stala prvou ženou na podujatí, ktorá dosiahla čas pod 2:20 h a triumfovala výkonom 2:19:51 h.

Kipruto v tesnom súboji na cieľovej páske zdolal krajana Alexandra Mutisa a zvíťazil v čase 2:08:09 h.

Obiriová si v najväčšom meste USA zopakovala prvenstvo z roku 2023. O svojom triumfe rozhodla kilometer pred cieľom, keď sa odpútala od krajanky Sharon Lokediovej.

Víťazka podujatia z roku 2022 dobehla druhá za 2:20:07. Tretia skončila obhajkyňa prvenstva a ďalšia Keňanka Sheila Chepkiruiová za 2:20:24.

Všetky tri bežkyne sa výrazne dostali pod hranicu traťového rekordu, ktorý mal hodnotu 2:22:31 h a ešte od roku 2003 ho držala ďalšia Keňanka Margaret Okayová.

Aj v mužskom behu obsadili pódium kompletne Keňania. Za Kiprutom a Mutisom dobehol tretí časom 2:08:57 h Albert Korir, víťaz newyorského maratónu z roku 2021.

Atletika

    Benson Kipruto a Alexander Mutiso v závere Newyorského maratónu.
    Benson Kipruto a Alexander Mutiso v závere Newyorského maratónu.
    Keňanka ovládla New York v traťovom rekorde. Súboj dvoch kamarátov rozhodol až fotofiniš
    dnes 18:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Keňanka ovládla New York v traťovom rekorde. Súboj dvoch kamarátov rozhodol až fotofiniš