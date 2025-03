VIDEO: Duplantis získal tretie zlato za sebou. V Číne mal nečakaného súpera

"Nenájdete sa často v situácii, keď skáčete s niekym na úrovni 615 cm. Bolo to skvelé pre mňa aj našu disciplínu. Preteky boli intenzívne a náročné. Niekedy si musíte triumf poriadne vydrieť, dnes to bolo pekné," vyjadril spokojnosť Duplantis podľa AFP.

Obaja zhodili latku v prvom pokuse na 610, Švéd rozhodol súťaž v druhom, ktorý zvládol úspešne. Grék si ešte odložil pokus a donútil Duplantisa skočiť 615, no to úradujúceho olympijského šampióna nevyviedlo z miery.

Pre Duplantisa bol svetový šampionát v tohtoročnej halovej sezóne prioritou, vynechal aj ME v Apeldoorne. Súťaž v Nan-ťingu však pre neho tentokrát nebola sólojazdou.

Ingebrigtsen prišiel do Číny so zámerom získať double na 3000 m i 1500 m a prvý krok mu vyšiel. Jeho hlavným súperom bol Etiópčan Berihu Aregawi, ktorý za ním napokon zaostal o 16 stotín sekundy (7:46,25).

Nór zvládol náročnú dvojkombináciu už trikrát na halových ME, naposledy pred dvoma týždňami v Apeldoorne, no na svetovom šampionáte pod strechou sa na tritisícke tešil z prvého zlata.

"Vyhrať niečo prvýkrát je vždy výnimočné. Boli to úžasné preteky, mal som mnoho silných protivníkov. Musel som zvoliť správnu taktiku, rozhodol som sa bežať s rezervou, prenechať iniciatívu iným a zistiť, čo sa stane. V závere sa výrazne zrýchľovalo, no veril som si na finiš a zvládol som to," povedal v rozhovore pre Českú televíziu Ingebrigtsen.

Holloway potvrdil, že krátke prekážky na 60-metrovej trati sú jeho výsostnou doménou. Zvíťazil suverénne o 12 stotín sekundy pred Francúzom Wilhemom Belocianom. Stupeň víťazov na 60 m žien mal rovnaké obsadenie ako pred dvoma týždňami v Holandsku.