VIDEO: Škandál na zápasení v Šamoríne. Funkcionár vynadal šampiónovi, že zradil Veľké Rusko

Viceprezident Svetovej zápasníckej federácie a prezident ruskej Michail Mamiašvili, ktorý odovzdával medaily, sa dostal do slovnej potýčky so šampiónom Čermenom Valijevom.

ŠAMORÍN. Dekorovanie medailistov v kategórii do 74 kg na majstrovstvách Európy v zápasení v Šamoríne vyústilo do nečakaného konfliktu.

VIDEO: Kontroverzné odovzdanie zlata na ME v zápasení 2025

Správanie sa ruského funkcionára, bývalého zápasníka, zlatého na OH 1988 v Soule však odsúdili aj v Rusku. Bývalý tréner ruských voľnoštýliarov Dzambolat Tedejev obvinil Mamiašviliho z pokrytectva a podlosti.

„Rád by som sa spýtal Mamiašviliho, s akým svedomím hovorí niekomu o zrade, ak on sám dlhé roky doslova predáva zápasníkov rôznym tímom a púšťa ich za veľké peniaze, ktoré nejdú na rozvoj nášho športu, ale výlučne do vlastného vrecka,“ napísal na sociálnych sieťach.

Šéfa Ruského zápasníckeho zväzu kritizoval aj komentátor denníka Sovietskij sport Dmitrij Gubernijev.