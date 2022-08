Forster bude bojovať o finále na ME, v rozbehoch vybojovala priamy postup

MNÍCHOV. Slovenka Viktória Forster sa na atletických ME v Mníchove prebojovala do semifinále behu na 100 metrov cez prekážky.

Semifinále je na programe v nedeľu od 19.10 h. Dvadsaťročná Slovenka pobeží hneď v prvom a prvej dráhe.

"Už na stredajšom tréningu som sa cítila veľmi dobre, odbehala som kvalitné rýchle úseky, aj piatková rozcvička dopadla dobre, cítila som sa úžasne. Veľmi som chcela postúpiť do semifinále, napísala som si to aj na štartové číslo a splnilo sa mi to.