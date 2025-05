Na Slovensku bude viac mítingov, štartovať chcú finalisti z olympiády. PTS čaká jubilejný ročník

„Obe podujatia musíme z hľadiska technického, organizačného i z hľadiska obsadenia atlétov poňať úplne inak a budú to samozrejme aj trošku iné náklady, ale je to naozaj v záujme toho, aby naši reprezentanti mali šancu bodovať.

„Ak by sa robila uzávierka nominácii na tohtoročné MS v Tokiu včera, tak by sme tam mali 9 reprezentantov.

Volko: Smiech cez slzy

Jeden z atlétov, ktorý má trpkú skúsenosť s naháňaním bodov do rebríčka je aj šprintér Ján Volko, ktorý sa minulý rok tesne nedostal na olympiádu do Paríža.

„Bol to smiech cez slzy, ale už je to za mnou. Mal som problém sa zmobilizovať a ísť ešte do ďalšej sezóny, lebo to bol dosť veľký šok.

Nie je úplne jednoduché sa z takýchto vecí vyhrabať, ale našťastie mám ľudí okolo seba, ktorí ma povzbudili, motivovali a rozhodol som sa ísť ďalej,“ povedal najrýchlejší Slovák, ktorý sa už teší na divákov v Banskej Bystrici, kam sa míting PTS úspešne presunul.