Slovenská atletika na prahu rekordu. Na halové MS sa skladá najväčšia výprava

Slovenský atletický zväz (SAZ) prihlásil na halové MS do poľskej Torune v tzv. predfinálnej fáze desať športovcov.
Istotu majú limitárky Emma Zapletalová, Gabriela Gajanová, prekážkarka Tereza Čorejová, členky a náhradníčky štafety na 4×400 m a aj mladý prekážkar Peter Dávid. Šampionát je na programe od 20. do 22. marca.
Termín pre plnenie kvalifikačných kritérií vypršal v nedeľu 8. marca o polnoci. Tie sa podarilo dosiahnuť dvom limitárkam Zapletalovej (400 m, 5. v kvalifikačnom rebríčku/30 miest) a Gajanovej (800 m, 15. v kvalifikačnom rebríčku/30 miest) a tiež prekážkarke na 60 m Čorejovej – postavením v konečnom kvalifikačnom rebríčku (41. zo 48 miest).
Na základe kritérií SAZ si účasť na šampionáte vybojovala tiež štafeta žien na 4×400 m (Zapletalová, Daniela Ledecká, Viktória Korbová, Martina Segečová, náhradníčky Lenka Gymerská, Rebecca Slezáková).
Jediná mužská miestenka pripadla Slovensku na základe pravidla Svetovej atletiky o solidárnosti pre členské federácie, z ktorých sa nekvalifikoval žiaden muž alebo žena.
Trénerská komisia a výkonný výbor SAZ rozhodli, že šancu dostane mladý prekážkar Peter Dávid.
„Dostali sme možnosť prihlásiť jedného muža. Čakali sme do konca kvalifikačného obdobia. V hre boli Ján Volko a Peter Dávid. Bolo to veľmi ťažké rozhodovanie, ale tabuľkové postavenie aj hodnota výkonov aj ďalšie faktory hovorili v prospech Petra Dávida. Je to perspektívny atlét, ktorého chceme podporiť.
Potrebuje sa konfrontovať s medzinárodnou konkurenciou, aby sa posunul vo svojej kariére,“ povedal šéftréner slovenskej reprezentácie Libor Charfreitag pre portál atletika.sk.
Z trojice „pod čiarou“ má najväčšiu nádej Daniela Ledecká na individuálny štart na 400 m (42. v poradí/30 miest). Úplne bez šance nie sú ani najrýchlejšia Slovenka sezóny Viktória Korbová a juniorská rekordérka Ema Bendová na 60 m (mimo zverejneného poradia/56 miest).
„Obe sa nachádzajú niekde okolo 80. miesta. Ich nádej je veľmi malá, ale nie nulová, preto sme prihlásili aj dievčatá na šesťdesiatku,“ vysvetlil Charfreitag.
Finálna verzia rebríčka s kvalifikovanými športovcami „vyčistená“ o tých, ktorí nemajú záujem o účasť, bude známa v stredu 11. marca.
Už aj črtajúca sa 9-členná výprava bude najpočetnejšia v histórii slovenských účastí na halových MS. Doterajšie maximum bolo osem Slovákov (5 mužov a 3 ženy) v Glasgowe 2024 – aj zásluhou mužskej štafety na 4×400 m.
Predfinálne prihlášky Slovákov na HMS 2026
ženy: Ema Bendová (60 m), Viktória Korbová (60 m, štafeta 4×400 m), Emma Zapletalová (400 m, štafeta 4×400 m), Daniela Ledecká (400 m, štafeta 4×400 m), Gabriela Gajanová (800 m), Tereza Čorejová (60 m prek.), Martina Segečová (štafeta 4×400 m), Lenka Gymerská (štafeta 4×400 m, náhradníčka), Rebecca Slezáková (štafeta 4×400 m, náhradníčka)
muži: Peter Dávid (60 m prek.)