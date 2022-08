Koľko Slovákov pôjde na atletické ME? Forster i Volko v dvoch disciplínach

Na ME by sa však mohli dostať okrem zatiaľ trinástky kvalifikovaných i ďalší slovenskí atléti, ktorí ostali tesne „pod čiarou“.

O jedno miesto ušla miestenka i Hane Burzalovej v chôdzi na 20 km, avšak ona sa kvalifikovala do Mníchova aj na 35 km, takže na šampionáte by nemala chýbať. Päť miest „pod čiarou“ sú zatiaľ osemstovkárka Gabriela Gajanová a prekážkar na 400 m Patrik Dömötör.

Podľa pravidiel môže každá krajina prihlásiť do štafety 8 bežcov. Z tejto osmičky, plus z ďalších, ktorí budú štartovať v individuálnych disciplínach (Šimon Bujna na 400 m, Martin Kučera a Matej Baluch na 400 m prekážok), potom štyria pobežia v rozbehoch na 4 x 400 m.

Čo sa týka štvorstovkárskej štafety mužov, ktorá v kvalifikácii obsadila 14. miesto, Slovenský atletický zväz (SAZ) by mohol v tejto disciplíne nominovať do Mníchova teoreticky dovedna až 11 atlétov.

Ak by SAZ využil toto maximalistické riešenie – napríklad pre neustálu hrozbu pozitívnych testov na Covid-19, alebo z dôvodu možnosti vyslať pri vyššom počte atlétov početnejší realizačný tím – a už by sa nik iný z tých, ktorí sú tesne „pod čiarou“, na šampionát nedostal, do Mníchova by cestovalo 21 atlétov (13 + 8 štafetárov), čiže rovnako ako na predošlé ME 2018 v Berlíne.