Jamajská veteránka si vybojovala svoju deviatu účasť na MS: Bola to oslava mojej cesty

Postup na septembrové podujatie do Tokia si vybojovala pri poslednej účasti na národnom šampionáte, na ktorom obsadila tretie miesto v behu na 100 metrov.

„Bola to dlhá cesta. Nebolo to o tom, aby som sa dostala do tímu, ale o oslave mojej cesty. Som vďačná za tých, ktorí boli jej súčasťou.

Chcelo to silu a odolnosť dostať sa takto ďaleko, ale vždy to bola radosť a privilégium reprezentovať Jamajku.

Verím, že za sebou nechám odkaz a inšpirujem každé dievča, ktoré má sen dosiahnuť niečo viac,“ citovala agentúra AFP 38-ročnú Jamajčanku po finálovom behu.