Ide v šľapajach svojho otca. Na ME všetkých zaskočil a získal medailu

BRATISLAVA. Výškar Robert Ruffíni sa postaral o najväčší úspech slovenskej výpravy na 27. atletických ME juniorov v Jeruzaleme. Vo štvrtkovej súťaži si vybojoval bronz v osobnom rekorde 215 cm.

Ani som si neuvedomil, čo som dokázal," popísal po návrate do Bratislavy bronzový skok Ruffíni, ktorý úspešne kráča v stopách svojho otca.

Róbert Ruffíni starší drží stále slovenský rekord, pod holým nebom má na konte 234 cm. Je presvedčený, že úspechy na mládežníckej úrovni nie sú pre jeho syna a zverenca posledné.

"Verím, že o dva roky by mohol prekonať hranicu 230 cm. Určite to však už nebude pod mojím vedením. Ak sa chce v kariére posúvať, bude musieť zrejme zamieriť do zahraničia," priznal.