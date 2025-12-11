Banskobystrická latka zverejnila prvé mená, príde aj niekdajšia majsterka sveta

Organizátori 32. ročníka Banskobystrickej latky oznámili prvé mená, medzi ktorými sú Austrálčanka Eleanor Pattersonová, Luis Zayas z Kuby či Bahamčan Donald Thomas. Podujatie sa uskutoční na budúci rok 24. februára.
Piatykrát do Banskej Bystrice pricestuje Pattersonová. Dvadsaťdeväťročná svetová šampiónka z roku 2022 bude chcieť vylepšiť druhé miesto z februára tohto roku a pripísať si svoj druhý kariérny triumf na najlepšom špecializovanom výškarskom mítingu s hudbou na svete.
„Vo svojich troch doterajších štartoch (v roku 2023 do súťaže pre zranenie napokon nezasiahla pozn.) dvakrát vyrovnala svoj tretí najlepší výkon kariéry, pričom slová chvály vždy smerovala k podmienkam haly, aj divákom na tribúnach. Jej zbierku okrem olympijského bronzu z Paríža 2024 zdobia aj dve strieborné medaily z halových majstrovstiev sveta.
Svetovým šampionátom pod strechou vyvrcholí aj nadchádzajúca sezóna a náš míting tak bude pre Eleanor dôležitou zastávkou na jej ceste za premiérovým zlatom,“ uviedli organizátori v tlačovej správe.
Na podujatí bude aj Jelena Kuličenková z Cypru. Dvadsaťtriročná atlétka bude prvou ženskou zástupkyňou tejto ostrovnej krajiny v histórii Latky. V roku 2006 jej krajan Kyriakos Ioannou pri svojej jedinej účasti pod Urpínom obsadil výkonom 230 cm tretie miesto.
Jej národný rekord má hodnotu 197 cm. Európska šampiónka do 23 rokov z roku 2023 je tiež dvojnásobná medailistka zo Svetových univerzitných hier a finalistka parížskej olympiády a MS v Tokiu.
V súťaži mužov sa môžu diváci tešiť na známu dvojicu z Karibiku. Zayas z Kuby debutoval na BBL v roku 2020 a svoju premiéru okorenil víťazstvom, ku ktorému pridal aj dodnes platný osobný rekord 233 cm.
Juniorský majster sveta z roku 2016 bude chcieť rovnako ako Pattersonová vylepšiť svoje druhé miesto z posledného ročníka. Návrat do Bystrice hlási aj Thomas. Hoci už niekoľko rokov býva suverénne najstarší skokan v štartovom poli, jeho výkonnosť stále spĺňa vysoký štandard.
V roku 2025 predviedol divákom pod Urpínom skvelú šou, počas ktorej trikrát vylepšil veteránsky svetový rekord v kategórii nad 40 rokov a konečným výkonom 221 cm obsadil siedme miesto. Pre majstra sveta z Osaky 2007 to bude už jubilejná desiata účasť na BBL a v tejto štatistike sa posunie na druhé miesto spoločne s Janom Janků a Lukášom Beerom.
Mužom, ktorého veteránske svetové maximum Thomas prekonal, je Dwight Stones (72), a práve on bude špeciálnym hosťom 32. ročníka latky.
„Hoci legendárny Američan v Bystrici nikdy neštartoval, priaznivcom skoku do výšky je dobre známy. V roku 1973 sa stal prvým človekom, ktorý zdolal výšku 230 cm. Je tiež držiteľ dvoch bronzových medailí z olympijských hier v Mníchove 1972 a Montreale 1976.
Bol jedným z prvých atlétov, ktorý sa nebránil používať prvky zábavy počas súťaže a tiež priekopníkom komercializácie smerom k odmenám za štart a umiestnenie. Neskôr sa presadil ako renomovaný televízny komentátor,“ uviedli organizátori.
V oboch súťažiach pôjde aj o možnosť plniť limity na halové MS 2026 v Toruni (230 a 196), ME 2026 v Birminghame (227 a 194), a tiež získať dôležité body do kvalifikačného rebríčka. Predaj vstupeniek sa začne 26. januára. Priamy prenos pripravuje STVR Šport a Európska atletika prostredníctvom svojej vysielacej platformy s anglickým komentárom.
V roku 2026 sa vracia po prestávke národná mládežnícka súťaž, ktorá sa uskutoční deň vopred v pondelok 23. februára. Doteraz na BBL štartovali muži zo 47 krajín a ženy z 35 krajín, celkovo sa predstavilo už 54 krajín.