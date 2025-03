Volko aj Gajanová sú stopercentne fit. Šéf zväzu chce z halových ME medailu

"Výpravu by som považoval za úspešnú, ak by sme zaznamenali štyri semifinálové behy. Je to v silách našich atlétov, majú už dosť skúseností, nie sú to žiadni nováčikovia.

Reálne sú tri finálové umiestnenia, či už na krátkych šprintoch, alebo na 800 m žien.

Mali by sme však na seba byť prísni a povedať si, že ani medaila nie je vylúčená," prezradil ciele výpravy šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Libor Charfreitag.