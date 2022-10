Legendárny míting zrejme zmení pôsobisko. P-T-S už nebude v Šamoríne

Ďalší benefit môže byť i vyšší divácky záujem. Uvedomujem si, že míting P-T-S patrí do Bratislavy, avšak, v hlavnom meste nemáme možnosti usporiadať takéto preteky.

"K zmene dejiska na najbližšie dva roky sme sa odhodlali preto, aby sme si na takomto veľkom podujatí čo najdôkladnejšie otestovali celé zázemie a organizačný tím pripravujúci banskobystrické ME 2024 do 18 rokov.

Jubilejný stý ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach je na programe 1. októbra 2023, zároveň to budú majstrovstvá Slovenska v maratóne.

Okrem P-T-S si udržala strieborný štatút Svetovej atletiky aj Banskobystrická latka, 29. ročník podujatia v skoku do výšky sa uskutoční 14. februára 2023 v športovej hale na Štiavničkách.

Všetky podujatia sa ešte nedali naplánovať, kým sa na kongrese v Estónsku neschváli kalendár na atletickú sezónu 2023.

"V Tallinne by sa mali doriešiť i termíny a dejiská medzištátnych mládežníckych stretnutí s našou účasťou. Kým ich nepoznáme, neoplatí sa dopredu nastavovať ani dátumy našich vrcholných šampionátov.

Termínovku chceme definitívne uzavrieť do konca roka, ideálne čo najskôr. Žiaľ, nie je to také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá," povedal šéf športovo-technickej komisie SAZ Róbert Mittermayer.