Spustili predaj vstupeniek na atletické ME do 18 rokov, cieľ sú dve medaily

BANSKÁ BYSTRICA. Budúcoročné júlové atletické ME do 18 rokov v Banskej Bystrici bude najvýznamnejšie atletické vrcholné podujatie organizované na Slovensku. Vo štvrtok organizátori spustili predaj vstupeniek.

"Do projektu ME 2024 sme zapojili 48 pretekárov. Všetko je nastavené tak, aby dosiahli požadovanú úroveň. Hlavným cieľom sú dve medailové umiestnenia, tri do ôsmeho miesta a päť do 16 miesta. Vybraní mladí atléti už absolvovali sústredenia, jedno i vo vysokohorskom prostredí.

Desať až dvanásť najlepších z nich dostane finančné prostriedky, ktoré budú primárne určené na ďalšie sústredenia. Aktuálne splnilo limit na ME do 18 rokov jedenásť atlétov, ale musia svoju výkonnosť potvrdiť aj v roku 2024. Skupina je otvorená, môže sa rozšíriť, ak niekto ešte predvedie hodnotný výkon," prezradila vedúca oddelenia mládežníckej atletiky na sekretariáte SAZ Iveta Putalová.