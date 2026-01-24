Najlepší výkon prišiel v závere. Mladá Slovenka skončila na halovom mítingu druhá

Paula Perončíková
Paula Perončíková (Autor: Facebook/Slovenský atletický zväz)
TASR|24. jan 2026 o 15:00
Premiérovo štartovala na mítingu s bronzovým štatútom.

Slovenská atlétka Paula Perončíková si na piatkovom halovom mítingu s bronzovým štatútom vo francúzskom Nantes pripísala v skoku do diaľky výkon 622 cm a obsadila 2. priečku.

Devätnásťročná zverenkyňa trénera Michala Škvarku pritom štartovala na podujatí podobnej úrovne premiérovo.

Perončíková sa vo všetkých šiestich pokusoch dostala cez hranicu šiestich metrov. Jej najlepší výkon prišiel v piatej sérii.

„Na to že som bola prvý raz na takomto mítingu a bez trénera, tak som napodiv necítila takmer žiadnu nervozitu. Preteky som si užívala. Aj keď to nebolo úplne ideálne, som rada, že som mohla súťažiť a stáť na medailovom stupni,“ uviedla Perončíková podľa atletika.sk.

    dnes 15:00
