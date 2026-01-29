Veľká smola slovenského atléta. Utrpel zranenie a musí vynechať nadchádzajúce MS

Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör počas P-T-S.
Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör počas P-T-S. (Autor: TASR)
TASR|29. jan 2026 o 14:31
ShareTweet0

Halová sezóna sa pre slovenského prekážkara skončila.

Slovenský atlét Patrik Dömötör sa zranil a musel ukončiť halovú sezónu. Nepredstaví sa tak na halových MS v poľskej Toruni.

Dvadsaťpäťročný primárne prekážkar na trati 400 m sa snažil kvalifikovať na vrchol halovej sezóny na hladkej štvorstovke a v sezóne predviedol čas 46,89 s, no zastavilo ho zápalové poškodenie achilovej šľachy.

„Mrzí ma to, mal som bežať na budúci týždeň v Ostrave na zlatom mítingu, ale nebude sa to dať. Musím sa na 100% vyliečiť, aby som sa čo najlepšie pripravil na letnú sezónu a najmä na ME v Birminghame,“ informoval Dömötör podľa Top Athletics.

Atletika

    Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör počas P-T-S.
    Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör počas P-T-S.
    Veľká smola slovenského atléta. Utrpel zranenie a musí vynechať nadchádzajúce MS
    dnes 14:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Veľká smola slovenského atléta. Utrpel zranenie a musí vynechať nadchádzajúce MS