Dömötör sa pri premiére v Diamantovej lige nestratil. Zdolal vicemajstra Európy

Diamantová liga 2025 - Chorzów
Muži - 400 m prekážky:
1.
Karsten Warholm
Nórsko
46,28 s - svetový výkon roka, rekord DL
2.
Ezekiel Nathaniel
NIgéria
47,31 s
3.
Abderrahman Samba
Katar
47,34 s
8.
Patrik Dömötör
Slovensko
49,47 s
CHORZÓW. Slovenský atlét Patrik Dömötör obsadil vo svojej premiére v Diamantovej lige 8. priečku v behu na 400 m prek. na mítingu v poľskom Chorzówe. Zaznamenal čas 49,47.
Dömötör sa stal pätnástym Slovákom so štartom v najprestížnejšom atletickom seriáli. O možnosti predstaviť sa na pretekoch najvyššej úrovne sa dozvedel až na poslednú chvíľu v piatok a nastúpil v najmenej výhodnej prvej dráhe.
Ku svojmu osobnému rekordu 48,94 s, ktorý zabehol pred týždňom na Štiavničkách na mítingu P-T-S sa nedokázal priblížiť, dobre však zafinišoval a zdolal úradujúceho vicemajstra Európy Alessandra Sibilia z Talianska (50,37).
Zvíťazil Nór Karsten Warholm vo svetovom výkone roka a novom rekorde Diamantovej ligy 46,28 s.
„Zišla sa tu neskutočne kvalitná konkurencia. Bežať s Warholmom a ďalšími súpermi podobných kvalít nie je každodenná príležitosť. So svojím behom som spokojný, bol to jeden z mojich najkvalitnejších výkonov, ešte k tomu som bežal v prvej dráhe a navyše po dlhej ceste. Aj preto určite veľká spokojnosť.”
Warholm zaznamenal tretí najlepší čas histórie a okrem svetového výkonu roka prekonal aj rekord Diamantovej ligy.
Ten mal spred dvoch rokov z Eugene na konte Američan Rai Benjamin a mal hodnotu 46,39. Nórov svetový rekord z olympiády v Tokiu má hodnotu 45,94.