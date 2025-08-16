Dömötör sa pri premiére v Diamantovej lige nestratil. Zdolal vicemajstra Európy

Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör
Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör (Autor: TASR)
TASR|16. aug 2025 o 18:10
Nastúpil v najmenej výhodnej prvej dráhe.

Diamantová liga 2025 - Chorzów

Muži - 400 m prekážky:

1.

Karsten Warholm

Nórsko

46,28 s - svetový výkon roka, rekord DL

2.

Ezekiel Nathaniel

NIgéria

47,31 s

3.

Abderrahman Samba

Katar

47,34 s

8.

 Patrik Dömötör 

Slovensko

49,47 s

CHORZÓW. Slovenský atlét Patrik Dömötör obsadil vo svojej premiére v Diamantovej lige 8. priečku v behu na 400 m prek. na mítingu v poľskom Chorzówe. Zaznamenal čas 49,47.

Dömötör sa stal pätnástym Slovákom so štartom v najprestížnejšom atletickom seriáli. O možnosti predstaviť sa na pretekoch najvyššej úrovne sa dozvedel až na poslednú chvíľu v piatok a nastúpil v najmenej výhodnej prvej dráhe.

Ku svojmu osobnému rekordu 48,94 s, ktorý zabehol pred týždňom na Štiavničkách na mítingu P-T-S sa nedokázal priblížiť, dobre však zafinišoval a zdolal úradujúceho vicemajstra Európy Alessandra Sibilia z Talianska (50,37).

Zvíťazil Nór Karsten Warholm vo svetovom výkone roka a novom rekorde Diamantovej ligy 46,28 s.

„Zišla sa tu neskutočne kvalitná konkurencia. Bežať s Warholmom a ďalšími súpermi podobných kvalít nie je každodenná príležitosť. So svojím behom som spokojný, bol to jeden z mojich najkvalitnejších výkonov, ešte k tomu som bežal v prvej dráhe a navyše po dlhej ceste. Aj preto určite veľká spokojnosť.”

Warholm zaznamenal tretí najlepší čas histórie a okrem svetového výkonu roka prekonal aj rekord Diamantovej ligy.

Ten mal spred dvoch rokov z Eugene na konte Američan Rai Benjamin a mal hodnotu 46,39. Nórov svetový rekord z olympiády v Tokiu má hodnotu 45,94.

    dnes 18:10
