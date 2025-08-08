Neskutočný čas, tešil sa slovenský atlét. Dömötör vyrovnal na P-T-S národný rekord

Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör počas P-T-S.
Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör počas P-T-S. (Autor: TASR)
TASR|8. aug 2025 o 21:55
ShareTweet0

Patrik Dömötör obsadil 2. miesto v behu na 400 m prekážky.

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2025

Výsledky behu na 400 m cez prekážky mužov:

1.

Matic Ian Guček

Slovinsko

48,25 s

2.

Patrik Dömötör

Slovensko

48,94 s

3.

Joshua Abuaku

Nemecko

49,02 s

4.

Matej Baluch

Slovensko

49,58 s

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenský atlét Patrik Dömötör sa na mítingu TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici zaskvel na 400 m prek. prvým časom v kariére pod 49 sekúnd.

Na Štiavničkách obsadil 2. miesto výkonom 48,94 a vyrovnal 36 rokov starý slovenský rekord Jozefa Kuceja. Zvíťazil Slovinec Matic Ian Guček za 48,25.

Dömötör si zlepšil osobné maximum o 29 stotín sekundy.

„Od víťazstva som mal ďaleko, ale čas je neskutočný. Nečakal som, že to bude pod 49 sekúnd. Paráda. Myslím si, že prišlo asi najviac divákov na moje preteky počas mojej kariéry. Veľmi mi to pomohlo, diváci ma hnali dopredu.

Získal som úžasné body do renkingu. Už by som mal byť na postupovej priečke pre MS v Tokiu a mám limit pre budúcoročné ME v Birminghame.

Viac som si nemohol želať,“ tešil sa v cieli Dömötör, ktorý zdolal aj svojho krajana Matej Balucha, ktorý dobehol štvrtý za 49,58.

Atletika

    Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör počas P-T-S.
    Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör počas P-T-S.
    Neskutočný čas, tešil sa slovenský atlét. Dömötör vyrovnal na P-T-S národný rekord
    dnes 21:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Neskutočný čas, tešil sa slovenský atlét. Dömötör vyrovnal na P-T-S národný rekord