Neskutočný čas, tešil sa slovenský atlét. Dömötör vyrovnal na P-T-S národný rekord

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2025
Výsledky behu na 400 m cez prekážky mužov:
1.
Matic Ian Guček
Slovinsko
48,25 s
2.
Patrik Dömötör
Slovensko
48,94 s
3.
Joshua Abuaku
Nemecko
49,02 s
4.
Matej Baluch
Slovensko
49,58 s
BANSKÁ BYSTRICA. Slovenský atlét Patrik Dömötör sa na mítingu TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici zaskvel na 400 m prek. prvým časom v kariére pod 49 sekúnd.
Na Štiavničkách obsadil 2. miesto výkonom 48,94 a vyrovnal 36 rokov starý slovenský rekord Jozefa Kuceja. Zvíťazil Slovinec Matic Ian Guček za 48,25.
Dömötör si zlepšil osobné maximum o 29 stotín sekundy.
„Od víťazstva som mal ďaleko, ale čas je neskutočný. Nečakal som, že to bude pod 49 sekúnd. Paráda. Myslím si, že prišlo asi najviac divákov na moje preteky počas mojej kariéry. Veľmi mi to pomohlo, diváci ma hnali dopredu.
Získal som úžasné body do renkingu. Už by som mal byť na postupovej priečke pre MS v Tokiu a mám limit pre budúcoročné ME v Birminghame.
Viac som si nemohol želať,“ tešil sa v cieli Dömötör, ktorý zdolal aj svojho krajana Matej Balucha, ktorý dobehol štvrtý za 49,58.