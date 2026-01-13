Organizátori pripravujú ďalší ročník MMM. Má výrazný prínos pre celé Slovensko

Organizátorov 103. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (MMM) povzbudzuje záujem bežcov, silná medzinárodná účasť a aj pretrvávajúce postavenie medzi najvýznamnejšími maratónskymi podujatiami sveta. Najstarší maratón v Európe je na programe tradične v prvú októbrovú nedeľu - 4. októbra 2026.
Podľa zverejnených dát má MMM nielen vysokú športovú úroveň, ale aj výrazný spoločenský prínos pre mesto Košice a celé Slovensko.
Podľa organizátorov MMM naďalej pretrváva bežecký boom, ktorého vrchol očakávali v rokoch 2023 a 2024. Nekoncentruje sa však iba v Košiciach, ale odráža sa aj v účasti na bežeckých podujatiach v ďalších kútoch Slovenska.
Zapojenie slovenskej populácie do súťažných zápolení je v prepočte na počet obyvateľov dokonca vyššie než v USA či v mnohých vyspelých európskych krajinách.
V roku 2025 sa prihlásilo 18.288 bežcov
Organizátori zároveň pripomenuli vysoké počty zúčastnených ma maratónskom víkende v Košiciach v nedávnych rokoch. Na jubilejnom 100. ročníku v roku 2023 sa ich zúčastnilo 17.456, o rok toto číslo ešte vzrástlo na 18.725. V uplynulom roku 2025 sa na niektorú z disciplín MMM prihlásilo 18.288 bežcov z viac než 65 krajín.
MMM naďalej patrí k popredným svetovým maratónom a darí sa mu držať krok aj s maratónmi s výrazne vyššími rozpočtami. V európskom rebríčku World Athletics podľa výsledkového skóre mu patrí 12. miesto. Za sebou nechali ekonomicky silné metropoly ako Viedeň, Rím a Madrid.
Dopady organizovania MMM majú popri publicite, ktorú maratón prináša mestu aj krajine, aj dôležitý sociálny aspekt - vplyv na formovanie životného štýlu a budovanie silných občianskych komunít.
Po ekonomickej stránke je zaujímavé, že do verejných zdrojov putovalo podľa prepočtov vplyvom organizácie tohto maratónu prostredníctvom celej škály daní a odvodov odhadom 1,4 milióna eur. A to je až sedemnásobne viac, než toto podujatie získalo vo forme grantov ministerstva cestovného ruchu a športu a od mesta Košice.
Dôraz na spoločenskú zodpovednosť
Súčasťou identity podujatia je aj dôraz na spoločenskú zodpovednosť. Počas roku 2025 sa podarilo zhromaždiť finančnú a materiálnu pomoc pre charitatívne projekty v celkovej hodnote takmer 40-tisíc eur.
Jedna jej časť putuje v týchto dňoch aj na Ukrajinu, aby žiakom Lýcea v Užhorode umožnila viac športového vyžitia. To má, ako dôležitá súčasť terapie, napomáhať pri traumách detí, ktoré vznikajú v dôsledku prebiehajúcej vojenskej agresie na Ukrajine.
Otvorenie registrácie na 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru v prvých dňoch roku 2026 symbolicky odštartovalo sériu aktivít smerujúcich k ďalšiemu posilneniu postavenia MMM.
Popri samotných športových otázkach sa pozornosť v úvode roka sústreďuje aj na skvalitňovanie viacerých procesov.
Významná etapa kontinuálnej digitalizácie sa už dnes prejavuje v rozširovaní funkcionalít prihlasovacieho systému, vývoji novej mobilnej aplikácie či v ďalšom využití umelej inteligencie prostredníctvom informačných a chatovacích služieb.
Úvod roka je venovaný i dopĺňaniu databáz tzv. Marathonpédie, ktorá tvorí informačné jadro stálej expozície v centre Košíc.