Velďákovú priviedol k medailám z ME. Atletický zväz má nového šéftrénera

V minulosti priviedol trojskokanku Danu Velďákovú k dvom bronzom na halových ME a rovnaký kov získala aj na juniorských MS. V slovenskej atletike sa pohybuje viac ako štyri desaťročia.

"Čaká ma výrazne väčšia zodpovednosť, ale môže to byť veľmi zaujímavá robota. Keď som sa dozvedel, že Martin Pupiš sa vzdal funkcie, o možnosti nastúpiť na jeho miesto som ani len neuvažoval. Bol som šéftréner mládeže.

Prischla mi však úloha pomôcť pri zostavovaní koncepcie seniorskej reprezentácie na rok 2023 a pri tejto práci sa vynorila myšlienka, prečo to neskúsiť aj s dospelými. Spočiatku som však túto možnosť nebral príliš vážne," povedal v rozhovore pre portál atletika.sk.

Pre Dubovského to bude veľká výzva. "Bude to rozhodne iná práca ako doteraz. Robiť šéftrénera v kategórii dospelých je veľká výzva. Už to nebude iba o skokoch či o mojich zverencoch.

Prehľad v atletike mi nechýba, pohybujem sa v nej dlhé roky. Sám som však zvedavý, ako zvládnem komplexnosť tejto funkcie, ako sa zorientujem vo všetkých disciplínach. Takmer dvadsať rokov som mal v reprezentácii Danku a Janku Velďákové, absolvoval som s nimi mnoho šampionátov.

Mnoho ďalších skúseností som nazbieral ako zväzový šéftréner skokov. Azda zavážil práve tento fakt, aj keď si nemyslím, že bol ten najdôležitejší. Predpokladám však, že už v lete, keď ma oslovili s ponukou prebrať post šéftrénera mládeže, zohrali úlohu práve moje skúsenosti," pokračoval.