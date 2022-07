Polícia začala vyšetrovanie v prípade Faraha. Za porušenie zákonov mu môže hroziť postih

LONDÝN. Londýnska metropolitná polícia začala vyšetrovanie v prípade vytrvalostného bežca Mo Faraha a jeho nelegálneho príchodu do Veľkej Británie.

Britská vláda sa údajne nebude zaoberať Farahovým potenciálnym porušením imigračných zákonov.



Farah v dokumente televízie BBC uviedol, že keď mal štyri roky, jeho otca zabili v občianskej vojne v Somálsku. Vysvetlil tiež, ako sa dostal cez pasovú kontrolu s cudzou ženou.

Myslel si, že bude žiť v Európe so svojimi príbuznými, ale namiesto toho skončil v jednej rodine v západnom Londýne a až do veku 12 rokov nechodil do školy.

Neskôr sa zveril učiteľovi telesnej výchovy Alanovi Watkinsonovi a nasledujúcich sedem rokov žil s matkou jeho priateľa.

Watkinson tiež vybavil Farahovi britské občianstvo, ktoré napokon dostal v roku 2000.



"Najviac som hrdý na to, že som otcom a manželom v mojej úžasnej rodine. Dokument som urobil pre nich, aby lepšie pochopili, čo viedlo k tomu, že sme teraz spolu.