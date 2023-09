Aj v Berlíne sa učili od Košičanov. Ukázali, ako sa to má robiť, tvrdí zakladateľ maratónu

"Sú to ľudia, ktorí nedávno videli svetový ženský rekord v Berlíne. Ich už iba tak niečo neprekvapí. Sú to osobnosti, ktoré obišli svet s maratónom.

KOŠICE. Predpokladané vysoké tempo od úvodu pretekov by mohlo nahrať pokoreniu traťového rekordu na 100. ročníku Medzinárodného maratónu mieru.

Prišli, lebo sme ich pozvali a ich prítomnosť je aj prejavom vďaky za to, čo sa nám v Košiciach podarilo dosiahnuť," uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar.

"Je pre mňa česť byť súčasť 100. košického maratónu. Názov je veľmi príznačný, keď vezmeme do úvahy, že neďaleko za hranicami zúri vojenský konflikt."

Viacerí z pozvaných hostí sa aktívne zapoja do MMM, na jeho trati sa v špeciálnej štafete predstavia zlatí olympionici Matej Tóth, Anastasia Kuzminová či štvornásobný olympijskí víťaz v chôdzi Poliak Robert Korzeniowski:

Vy, priekopníci, ste pre nás učiteľmi a ukázali ste nám, ako sa to má robiť. Prišiel som do Košíc ako zástupca Berlínskeho maratónu, ktorý som založil v roku 1974.

"Som veľmi rád, že som tu. Je to pre mňa veľká česť, že môžem byť na jubilejnom ročníku maratónu, ktorý vnímam ako pioniersky pre Európu. Myšlienka maratónu prežila rôzne režimy, krízy a vydržala celých sto rokov.

Budem sledovať ako v Košiciach oslávite svoje jubileum a možno si z toho niečo vezmeme do budúceho roka, keď náš maratón čaká 50. výročie.

Vždy som rád behával v zahraničí a prinášal domov veľa inšpirácie. V októbri roku 1999 ma priamo v tomto hoteli v Košiciach zvolili do Medzinárodnej asociácie maratónskych a cestných behov (AIMS). Aj vďaka tomu mám na Košice príjemné spomienky," uviedol Milde.

Rekordér má najvyššie ambície

Vďaka tzv. voľnej karte od organizátorov sa na 100. ročníku MMM predstaví aj držiteľ traťového rekordu z roku 2012 Lawrence Kimwetich Kimaiyo.

Do cieľa súťažného maratónu zatiaľ naposledy dobehol v roku 2015, takže nepatrí k najväčším favoritom na prvenstvo. Napriek tomu má smelé ambície.

"Rád som sa vrátil do Košíc. Veľmi dobre si pamätám na ten beh v roku 2012. To víťazstvo mi prinieslo veľa ďalších príležitostí v kariére. Znovu by som chcel zvíťaziť v Košiciach," uviedol autor rekordného času 2:07:01 h.