Maratón v Košiciach čaká 99. ročník, organizátori cielia na rekord

Traťový rekord, o ktorý sa postaral Keňan Lawrence Kimwetich Kimayio, oslávi 10. výročie, no organizátori netaja, že by ho radi prekonali práve na 99. ročníku.

Súboj o slovenského majstra by mal byť jasnou záležitosťou Košičana Tibora Sahajdu, ktorý chce na "srdcovej" trati potvrdiť pozíciu slovenskej jednotky.

"Myslíme na to na základe skladby štartového poľa. Tomu prispôsobíme aj nastavené časy a ak to dobre pôjde, tak pôjdeme na hranicu rekordných časov. Do doteraz zverejneného menoslovu favoritov ešte pribudnú takí, ktorí majú osobné rekordy lepšie než je náš rekord.

Šanca na prekonanie najlepšieho času histórie nášho maratónu vyzerá reálne. Po športovej stránke je to primárny cieľ týchto pretekov. Aj ženská časť bude kvalitne obsadená, no v nej netlačíme na pílu a uvidíme, ako to spontánne vyjde," poznamenal Koniar.