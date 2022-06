Slovenský rekordér sa vracia po piatich rokoch. Nejde o stávku, odkazuje

Na víkendových atletických majstrovstvách Slovenska v Trnave bude 44-ročný majster Európy z roku 2010 reprezentovať Atletický klub Slávia Trnava. "Nejde o žiadnu stávku. Ide skôr o to, že v tejto sezóne je náš trnavský klub súčasťou slovenskej atletickej ligy. A vyzerá to tak, že v zostávajúcich kolách bude potrebovať každý jeden bod. Preto som sa rozhodol, že to skúsim.

Všetko ho bolelo a ťahalo

Charfreitag prezradil, aké bolo pre neho náročné vrátiť sa k hodu kladivom po takom dlhom čase.

"Samozrejme, telo nebolo spokojné. Všetko ma bolelo a ťahalo, to je jasná vec. Keď sa to kladivo zoberie po piatich rokoch do ruky, tak to nie je vôbec jednoduché. Ale stále si pamätám, aké je to hádzať okolo 80 metrov a teraz je to veľký kontrast, keď si porovnám výkony vtedy a to, na čo mám dnes.

Samozrejme, chodím aj do posilňovne, aby som tie hody dokázal ukončiť tak, aby som si neublíži. Ale nemôžem povedať, že by som sa systematicky pripravoval. Zahádzal som si asi päťkrát alebo šesťkrát po desiatich hodoch a to bolo všetko."