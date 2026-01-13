Banskobystrická latka opäť s ukrajinskou rekordérkou. Juck: Uvidíme, v akej forme príde

Svetová rekordérka v skoku do výšky Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny bude na halovom atletickom mítingu Tipos Banskobystrická latka (BBL) obhajovať vlaňajšie prvenstvo.
V poradí 32. ročník podujatia prinesie vysokú kvalitu aj v mužskej súťaži, o svoj štvrtý triumf v hale na Štiavničkách sa pokúsi U Sang-hjok z Kórejskej republiky. Míting je na programe v utorok 24. februára.
Úradujúca olympijská šampiónka Mahučichová z uplynulých siedmich ročníkov vynechala iba minuloročný a v roku 2021 stanovila rekord mítingu 206 cm. V Banskej Bystrici si pripísala už štyri prvenstvá. „Sme veľmi radi, že sa k nám opäť vráti. Uvidíme v akej forme príde, lebo to nebude mať vôbec jednoduché.
Príde aj jej hlavná rivalka Srbka Angelina Topičová, ešte neskočila nikdy v živote dva metre a sníva o tom, že by sa jej to mohlo podariť práve v Banskej Bystrici,“ informoval manažér mítingu Alfonz Juck.
Trojicu favoritiek ženskej súťaže dopĺňa Austrálčanka Eleanor Pattersonová, ktorá v roku 2022 triumfovala v Banskej Bystrici a následne aj na MS v Eugene.
VIDEO: Peter Korčok o Banskobystrickej latke
Hlavným súperom kórejského obhajcu prvenstva by mohol byť aktuálne najlepší český atlét Jan Štefela. Zverenec víťaza BBL z roku 2005 Jaroslava Bábu zažiaril na minuloročných majstrovstvách sveta v Tokiu, keď získal bronz.
Súťaž žien sa mi zdá atraktívnejšia
„Deň bude vrcholiť súťažou mužov, no súťaž žien sa mi zdá v posledných rokoch atraktívnejšia. Výkony Mahučichovej, ale aj ďalších pretekárok jej dávajú punc svetovosti. Predsa len, sú bližšie k svetovému rekordu ako muži.
Možno by sme mohli súťaže aj vymeniť, ale aj takto je to dobré, aspoň prídu ľudia už od začiatku,“ uviedol prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.
Banskobystrická latka bude mať opäť strieborný štatút Svetovej atletiky, najvyšší možný špecializovaného mítingu. Navyše sa stala súčasťou nového seriálu výškarských mítingov What Gravity Tour, ktorý založil katarský olympijský šampión z Tokia Mutaz Essa Barším. Míting si za dlhé roky vybudoval silné meno, k čomu prispel aj dlhoročný riaditeľ podujatia Ľubomír Roško.
Ten sa však zo zdravotných dôvodov musel vzdať funkcie a nahradil ho Martin Škarba.
Zužitkovať všetky moje skúsenosti
„Prichádzam s pokorou a skromnosťou smerom k podujatiu. Budem sa snažiť zužitkovať všetky moje skúsenosti, ktoré mám z organizovania atletických podujatí, som rád, že si ma organizačný tím vybral do tejto pozície.
Nejdeme robiť nejaké dramatické zmeny, ale držíme sa v nastavení, aké bolo doteraz s tým, že sme pridali pár kozmetických zmien. Predovšetkým národný program, ten sa uskutoční deň predtým 23. februára.
Poslaním BBL je aj to, aby sme našli ďalších kvalitných výškarov, ktorých už v histórii slovenská atletika mala,“ pripomenul Škarba a prezradil, že verí, že si z národného programu vybojujú účasť v hlavnej súťaži najmä Julian Juráček a Michaela Lenhartová. Obaja majú osobné rekordy dva centimetre za limitom.
Kvalitu jedného z najvýznamnejších športových podujatí na Slovensku pomáhajú udržať aj sponzori. Novým pre 32. ročník je spoločnosť Tipos. „Atletika je kráľovná športu. Verím, že v tomto roku sme položili základy spolupráce, ktorá potrvá dlhšie obdobie,“ uviedol generálny riaditeľ Tiposu Michal Hutník.