Volko nebude po dlhých rokoch slovenským šampiónom. Verí, že do halových ME bude v poriadku

Halový majster Európy 2019 v tejto disciplíne si totiž 4. februára na Czech Indoor Gala v Ostrave v behu na 200 m zranil ľavé chodidlo, zrušil všetky súťaže a venuje sa liečbe a rehabilitácii s nádejou, že do halových ME v holandskom Apeldoorne (6. až 9. marca) bude fit.

Ak by sa zverenec dua Naďa Bendová – Róbert Kresťanko na šampionáte predstavil, bola by to už jeho šiesta účasť na kontinentálnom vrchole pod strechou.