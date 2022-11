Zatienil ho fenomén Bolt. Kariéru ukončil bývalý svetový rekordér Powell

Powell zabehol v júni roku 2005 svetový rekord na stovke 9,77 sekundy a neskôr ho vylepšil na 9,74. Platil až do mája 2008, keď ho prekonal fenomenálny krajan Usain Bolt.

PARÍŽ. Jamajský šprintér Asafa Powell vo veku 40 rokov oficiálne ukončil športovú kariéru. Bývalý svetový rekordér na 100 m to v nedeľu oznámil na sociálnej sieti.

"Kapitola 40 a odchod do dôchodku. Nová etapa života. Pri svojej rozlúčke so športom by som sa rád poďakoval všetkým mojim verným fanúšikom, ktorí pri mne stáli počas celej mojej kariéry a dokonca aj teraz," napísal na Twitteri.