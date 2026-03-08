Fantastický výkon ugandského bežca. V polmaratóne stanovil nový svetový rekord

Ugandský vytrvalec Jacob Kiplimo v Lisabone zabehol svetový rekord v polmaratóne. Oficiálne maximum Yomifa Kejelchy zlepšil o 10 sekúnd na 57 minút a 20 sekúnd.
Trojnásobný majster sveta v krose Kiplimo už vlani vo februári v Barcelone zvládol tento dištanc v čase 56:42, ale tento výkon nebol ratifikovaný ako svetový rekord, pretože podmienky pretekov nespĺňali regulácie Svetovej atletiky.
Dvadsaťpäťročný Kiplimo sa pre oficiálny rekord vrátil na miesto, kde už sa raz do historických štatistík zapísal.
V novembri 2021 v Lisabone posunul svetový rekord na 57:31 a držal ho bezmála tri roky, kým ho v októbri 2024 o sekundu vylepšil Etiópčan Kejelcha.
Po neuznanom výkone z Barcelony sa tentoraz vrátil do čela historických tabuliek. "Som veľmi šťastný, že som prekonal svetový rekord.
Po prvých desiatich kilometroch som si myslel, že je to možné. Snažil som sa posledné dva kilometre tlačiť na tempo," uviedol Kiplimo v tlačovej správe Svetovej atletiky.
Preteky v Lisabone vyhral o 48 sekúnd pred Keňanom Nicholasom Kipkorirom. Tretí bol o ďalších 51 sekúnd späť ďalší Keňan Gilbert Kiprotich. Medzi ženami obhájila vlaňajšie víťazstvo Etiópčanka Tsige Gebreselamaová v čase 1:04:48.