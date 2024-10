Košický maratón okorení aj Fialková. Príde si to hlavne užiť, vraví organizátor

Pre 29-ročnú Fialkovú však nepôjde o prvú skúsenosť s MMM, vlani sa na ňom zúčastnila spoločne so sestrou Paulínou v disciplíne minimaratón (4 km).

"Vedela som, že po skončení aktívnej biatlonovej kariéry sa vrátim k behu ako takému. Zatiaľ mám skúsenosti iba s polovičnou traťou, no teraz prišiel čas odbehnúť celý maratón.

Vôbec nebolo ťažké vybrať si miesto na túto premiéru. Od začiatku som vedela, že to bude legendárny košický maratón. Už dlho sa naň veľmi teším," uviedla Fialková, ktorá sa zaradí k stovkám bežcov, ktorí si prvýkrát trúfnu na kráľovskú disciplínu.

V roku 2024 absolvovala polmaratónske behy v Brezne (01:33:19 hod.) a v Rajci (01:43:13).

"Myslím si, že si to príde hlavne užiť. Predpokladám, že jej ambície nebudú nejaké mimoriadne so snahou otvoriť novú kariéru a stať sa špičkovou bežkyňou. Jej výkony na polmaratónoch skôr spadali do kategórie "hobby."

Viac sme zvedaví na Veroniku Páleníkovú, ktorá je pripravená na čas okolo 2:40 hod. a to by bol veľký prelom. S ambíciou bežať pod tri hodiny príde aj Košičanka Monika Kubáková. Sme zvedaví, ako im to vyjde," uviedol Koniar.