Konkurenti Duplantisa sú vo forme. Grék aj Nór vo Rouen skákali cez šesť metrov

Atletický míting v Rouen ponúkol excelentnú žrdkársku súťaž. Víťazný Grék Emmanuil Karalis aj druhý Nór Sondre Guttormsen prekonali 606 centimetrov.
Žrdkári sa v aktuálnej halovej sezóne prekonávajú, už šesť z nich pokorilo tento rok šesťmetrovú hranicu.
Svetovým tabuľkám kraľuje Karalis, ktorý na nedávnom domácom šampionáte skočil 617 centimetrov a dostal sa na druhé miesto historických tabuliek hneď za fenomenálneho Švéda Armanda Duplantisa.
Skvelú formu potvrdil tiež v Rouene, kde na prvý raz vylepšil rekord mítingu na 606 centimetrov. Rovnakú výšku na tretí pokus zdolal Guttormsen, ktorý tým o šesť centimetrov prekonal vlastný nórsky rekord.
A stal sa majiteľom najlepšieho výkonu, ktorý nestačil na víťazstvo. Doteraz bol z druhých miest v žrdkárskych súťažiach najlepší Karalis, ktorý vlani na halových majstrovstvách sveta bral za Duplantisom striebro výkonom 605 centimetrov.
Svetový rekordér Duplantis sa bude o necelé dva týždne v Toruni usilovať o štvrtý halový svetový titul za sebou. Tento rok zatiaľ skočil najviac 606 centimetrov.