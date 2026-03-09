Konkurenti Duplantisa sú vo forme. Grék aj Nór vo Rouen skákali cez šesť metrov

Emmanouil Karalis
Emmanouil Karalis (Autor: Track & Field Gazette)
ČTK|9. mar 2026 o 10:53
ShareTweet0

Halová sezóna o pár dní vyvrcholí majstrovstvami sveta.

Atletický míting v Rouen ponúkol excelentnú žrdkársku súťaž. Víťazný Grék Emmanuil Karalis aj druhý Nór Sondre Guttormsen prekonali 606 centimetrov.

Žrdkári sa v aktuálnej halovej sezóne prekonávajú, už šesť z nich pokorilo tento rok šesťmetrovú hranicu.

Svetovým tabuľkám kraľuje Karalis, ktorý na nedávnom domácom šampionáte skočil 617 centimetrov a dostal sa na druhé miesto historických tabuliek hneď za fenomenálneho Švéda Armanda Duplantisa.

Skvelú formu potvrdil tiež v Rouene, kde na prvý raz vylepšil rekord mítingu na 606 centimetrov. Rovnakú výšku na tretí pokus zdolal Guttormsen, ktorý tým o šesť centimetrov prekonal vlastný nórsky rekord.

A stal sa majiteľom najlepšieho výkonu, ktorý nestačil na víťazstvo. Doteraz bol z druhých miest v žrdkárskych súťažiach najlepší Karalis, ktorý vlani na halových majstrovstvách sveta bral za Duplantisom striebro výkonom 605 centimetrov.

Svetový rekordér Duplantis sa bude o necelé dva týždne v Toruni usilovať o štvrtý halový svetový titul za sebou. Tento rok zatiaľ skočil najviac 606 centimetrov.

Atletika

    Emmanouil Karalis
    Emmanouil Karalis
    Konkurenti Duplantisa sú vo forme. Grék aj Nór vo Rouen skákali cez šesť metrov
    dnes 10:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Konkurenti Duplantisa sú vo forme. Grék aj Nór vo Rouen skákali cez šesť metrov