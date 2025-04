Za striebro na OH dostal tridsaťtisíc korún. Legendárny diskár oslavuje jubileum

„Guľa sa mi nepáčila, pri nej má človek večne špinavý krk. Disk som dovtedy nikdy nevidel. Sledoval som súperov, niektorí už vedeli otočku. Ja som to neriskoval, hádzal som z miesta a hodil 31,14,“ spomínal Bugár na svoje začiatky v rozhovore pre český projekt Paměť národa a na to, ako vyhral svoju prvú súťaž, hoci neabsolvoval jediný odborný tréning.

O dva roky neskôr vyhral zlato na ME v Aténach. Bolo to v dobe, kedy sa v kráľovnej športov ešte neorganizovali majstrovstvá sveta a atletický európsky šampionát patril k najsledovanejším a najprestížnejším športovým podujatiam vôbec.

„Reportéri sa ma na to pýtali, hovoril som im: nezaujíma ma to, ja som reprezentant Československa. Lenže o týždeň vydali správu, že ani Československo na olympiádu necestuje,“ vravel Bugár.

S rozhodnutím nesúhlasil, hovoril to aj novinárom, ale tí to nechceli napísať.

„Stále som tvrdil, veď som v Amerike a nevidel som nič, čoho by sme sa mali báť, čo by bolo proti socializmu. Videl som však obrovskú reklamu na moskovskú vodku namaľovanú cez veľkú stenu. Keď som to porozprával jednému funkcionárovi, bol celý zhrozený: O tom musíš mlčať, nieže to povieš niekomu,“ opisoval dramatické obdobie Bugár.

Na preteky Družba, akési náhradné podujatie, pôvodne ani nechcel ísť. Napokon ho pustili na zopár menších pretekov, takže sa podvolil.

„Lenže zmenili poradie súťaží. Došli sme do Moskvy vo štvrtok, pôvodne sme mali súťažiť v sobotu, no disk preložili na piatok. Ten jeden deň mi chýbal. Dosiahol som najhorší výsledok v tomto roku, 65,38 m, skončil som štvrtý. Na veľvyslanectve tvrdili, že to bolo naschvál, takto som chcel bojkotovať červenú olympiádu,“ prezradil ďalšiu historku skvelý diskár.