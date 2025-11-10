Gajanová uzavrela sezónu bronzovou priečkou v ankete. Robiť atletiku opäť s radosťou, hovorí

BRATISLAVA. Gabriela Gajanová potvrdila aj v roku 2025, že patrí medzi elitné slovenské športovkyne, hoci tohtoročná sezóna nebola pre ňu taká ideálna, ako predchádzajúca.
Dokázala sa však vyrovnať so zdravotnými komplikáciami a predviesť niekoľko pozoruhodných výsledkov, vďaka ktorým sa v ankete Atlét roka umiestnila na 3. mieste.
V roku 2024 získala Gajanová na osemstometrovej trati striebro na európskom šampionáte v Ríme a 11. priečku na olympiáde v Paríži. V úvode tohto roka jej nevyšiel halový európsky šampionát v Apeldoorne, kde sa nedostala z rozbehov.
Som spokojná s výkonmi
Návrat do formy však ukázala v úvode augusta na mítingu PTS, na ktorom zvíťazila v kvalitnom čase 1:58,53 min a po 28 rokoch prekonala rekord mítingu.
Pod dve minúty sa dostala ešte raz a bolo to na vrchole sezóny, v semifinále MS v Tokiu jej výkon 1:59,16 zaistil konečné 17. miesto. „Sezóna bola určite iná ako tá predtým. Musela som sa popasovať s viacerými vecami.
Už v decembri minulého roku som mala nejaké menšie zranenie stehenného svalu a to sa ťahalo cez celú halovú sezónu. Navyše sa potom obnovilo v máji. Aj pre to bola sezóna iná, potrebovala som dať dokopy telo.
Začiatok sezóny pod otvoreným nebom som oddialila, začala som až v auguste a i napriek tomu, že to bola krátka sezóna, som spokojná s výkonmi, ktoré som predviedla,“ zhodnotila sezónu Gajanová pre TASR.
Dvadsaťšesťročná rodáčka z Liptovského Mikuláša síce neobhájila prvenstvo v ankete Atlét roka, no nemyslí si, že urobila v kariére krok späť. „Človek a obzvlášť atlét chce prirodzene každý rok napredovať a zlepšovať sa, ale niekedy aj takéto sezóny majú zmysel.
Prinútia človeka sa zamyslieť, zastaviť sa a možno prekopať niektoré veci, aby potom mohol na tom budovať a ísť zase vyššie a vyššie.“
Gajanová tak odovzdala žezlo kráľovnej slovenskej atletiky Emme Zapletalovej, ktorá by o premárnených sezónach vedela rozprávať oveľa viac.
Tento rok sa však vrátila s veľkou energiou, celú sezónu neustále napredovala a jej výkony vygradovali na vrchole sezóny, keď získala bronz na MS v Tokiu. „Som veľmi rada, že sa hlavne dostala z tých zranení. Práve to bol aj cieľ na túto sezónu, robiť atletiku opäť s radosťou. Myslím si, že to jej prinieslo aj tie úspechy.
Chcela by som byť aj na Ultimátnom šampionáte
Nik na ňu nevytváral tlak, ani ona na seba nič nevyvíjala. Proste robila ten šport s láskou tak, ako jej to sedí, ako jej to pasuje. A teším sa z toho, že opäť povyrástla aj na tej atletickej dráhe aj ako človek a verím, že na to bude len nadväzovať a že vytvorila dobrú základňu pre to, čo ešte môže prísť.“
V neolympijskom párnom roku čaká Gajanovú obhajoba pozície vicemajsterky Európy, augustový kontinentálny šampionát v anglickom Birminghame však nie je jej jediný cieľ.
„Vnímam, že tých vrcholov sezóny je tam viacej. Veľmi rada by som sa kvalifikovala na halové majstrovstvá sveta v Toruni, bol by to môj prvý halový svetový šampionát. Chcela by som byť aj na Ultimátnom šampionáte. Je to nový formát, úplne na záver sezóny v septembri sa stretne v Budapešti 16 najlepších z renkingu.
Budem sa snažiť ísť čo najlepšie pripravená do sezóny, vyhýbať sa zraneniam, prechladnutiam a udržať telo čo najviac pokope, aby som zvládla čo najväčšiu záťaž a bola čo najlepšie pripravená.
Cieľom je byť konkurencieschopná tým najlepším a určite bojovať o čo najvyššie priečky,“ prezradila Gajanová svoje ambície.