Atlét špehoval olympijského víťaza, snažil sa získať dôkaz o dopingu. Dostal tvrdý dištanc

Marcell Jacobs.
Marcell Jacobs. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. okt 2025 o 19:04
Filippo Tortu bol členom talianskej štafety 4x100 m, ktorá získala olympijské zlato.

RÍM. Giacoma Tortua, brata talianskeho atléta Filippa Tortuho vo štvrtok suspendovali na tri roky Talianskou atletickou federáciou (FIDAL) za špehovanie dvojnásobného olympijského šampióna Marcella Jacobsa. Informovala o tom agentúra AFP.

Šprintér Filippo Tortu bol členom talianskej štafety 4x100 m, ktorá získala olympijské zlato v Tokiu v roku 2021.

Jeho brat Giacomo, bývalý atlét a súčasný prezident klubu Milan Raptors, dostal dve sankcie po tom, čo sa pokúsil získať osobné dáta Jacobsa prostredníctvom súkromnej detektívnej agentúry, pričom podľa talianskych médií dúfal, že tým získa dôkaz o dopingu.

Prvú suspendáciu na 30 mesiacov udelili Giacomovi Tortuovi za porušenie rešpektu a dodržiavania federálnych právnych a regulačných predpisov, ako aj princípov lojality, integrity, férovosti v športe a disciplíny, ktoré tvoria základy športu.

Druhú, na 6 mesiacov, dostal brat olympijského šampióna od FIDAL za spáchanie priestupku s úmyslom spáchať alebo zakryť iný priestupok, alebo získať výhodu pre seba alebo niekoho iného.

FIDAL uviedla, že Filippo Tortu nemal o plánoch obvineného žiadne vedomosti.

Filippo Tortu a Jacobs boli súčasťou talianskej štafety, ktorá na olympiáde 2021 prekvapivo získala zlato pred Veľkou Britániou, čo bol historický úspech talianskej atletiky.

Jacobs štyri dni predtým triumfoval vo finále na 100 m s časom 9,80 sekundy, pričom predtým nedosiahol žiadny podobný významný triumf.

Odvtedy, napriek opakovaným zraneniam, Jacobs získal titul majstra Európy na 100 m v rokoch 2022 a 2024. Na olympiáde v Paríži 2024 skončil v hladkej stovke piaty. Na tohtoročných MS v Tokiu nepostúpil do finále.

