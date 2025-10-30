Zapletalovú ocenili aj na rezorte obrany. Stala sa najlepšou armádnou športovkyňou

Emma Zapletalová.
Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
TASR|30. okt 2025 o 19:49
Druhé miesto v armádnej ankete športovcov obsadil zápasník Tajmuraz Salkazanov.

BANSKÁ BYSTRICA. Vo štvrtok večer v Banskej Bystrici slávnostne vyhlásili Najlepšieho športovca rezortu Ministerstva obrany za rok 2025.

Ocenenie najlepšej armádnej športovkyne získala atlétka Emma Zapletalová. Ocenení boli až desiati najúspešnejší športovci VŠC Dukla Banská Bystrica v kategórii senior, traja v kategórii mládežník a jeden tréner.

Výsledky ankety boli stanovené na základe hlasovania športovcov, trénerov a zamestnancov tohto armádneho strediska pod Urpínom.

Na podujatí sa zúčastnia známe osobnosti slovenského športu, ako aj zástupcovia ministerstva obrany, ozbrojených síl SR, samosprávy, športových zväzov a ďalších organizácií.

Najprestížnejšie ocenenie získala 25-ročná atlétka Zapletalová, ktorá si na septembrových majstrovstvách sveta v behu na 400 m cez prekážky v Tokiu vybojovala bronzovú medailu.

Zároveň utvorila aj nový slovenský rekord v tejto disciplíne. Aktuálne má hodnotu 53,00 s. Pýšiť sa môže aj troma druhými miestami v atletickom seriáli Diamantovej ligy.

Fotogaléria z finále behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025 (Emma Zapletalová)
Emma Zapletalová, Femke Bolová a Jasmine Jonesová oslavujú zisk medailu v behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.
Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.
Emma Zapletalová, Femke Bolová a Jasmine Jonesová oslavujú zisk medaily na MS v atletike 2025.
Slovenka Emma Zapletalová reaguje po zisku bronzovej medaily vo finále žien na 400 m cez prekážky na atletických MS v Tokiu.
Emma Zapletalová, Femke Bolová a Jasmine Jonesová oslavujú zisk medaily na MS v atletike 2025.

Druhé miesto v armádnej ankete športovcov obsadil zápasník Tajmuraz Salkazanov. V kategórii do 74 kg získal na majstrovstvách sveta v Záhrebe taktiež bronzovú medailu a pribalil k nej aj bronz z majstrovstiev Európy doma v Šamoríne.

Tretiu priečku získal strelec Juraj Tužinský, ktorý sa stal majstrom Európy vo vzduchovej pištoli na 10 m v chorvátskom Osijeku ešte v marci tohto roka.

Kategóriu najlepšieho mládežníka Ministerstva obrany za rok 2025 ovládol biatlonista Jakub Borguľa, keď na juniorských majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde získal striebornú medailu v šprinte na 10 km.

Za najlepšieho armádneho trénerom roka vyhlásili Miroslava Marka, ktorý má na starosti strelca Tužinského.

Do Siene slávy VŠC Dukla boli uvedení tréner atletiky Jozef Hanušovský a olympijský víťaz v chôdzi, bývalý riaditeľ VŠC Dukla Matej Tóth.

